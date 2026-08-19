¿Burbuja o avance revolucionario?

Mantenemos una visión positiva sobre el panorama general de la computación en la nube y la inteligencia artificial (IA), favoreciendo a las empresas de semiconductores y software frente a los fabricantes de hardware.

Creemos que estamos presenciando un punto de inflexión, con el ciclo virtuoso de la IA ya en marcha: la adopción de la IA se está acelerando, generando mayor demanda de capacidad de procesamiento y estimulando las inversiones en toda la cadena de suministro. A su vez, el acceso a mayor capacidad de procesamiento impulsa la innovación y nuevos casos de uso de la IA, lo que acelera las tasas de adopción.

Dicho esto, reconocemos que varios aspectos de la inversión en IA se han convertido en temas clave del debate entre los inversores, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si la IA no es más que una burbuja. No lo creemos, ya que los fundamentos siguen siendo sólidos y las inversiones continúan respaldadas por una demanda real y financiadas en gran medida por empresas generadoras de efectivo.

El principal motor de la inversión en IA sigue siendo la inversión de capital en centros de datos, liderada por los proveedores de servicios en la nube a gran escala (hiperescaladores). Las estimaciones consensuadas apuntan a que el gasto superará los 750,000 millones de dólares en 2026, lo que equivale a más del 2 % del PIB estadounidense de ese año, y que la inversión de capital aumente aún más en 2027 y 2028.

Sin embargo, en un contexto histórico más amplio, esta magnitud de inversión es bastante coherente con los superciclos tecnológicos anteriores. Durante el auge de las computadoras personales en la década de 1980 y la burbuja tecnológica de finales de la década de 1990, se estima que la inversión de capital corporativa alcanzó alrededor del 1.5 % del PIB anual estadounidense.

A medida que el gasto en IA se ha acelerado, la discusión entre los inversores sobre la asignación de capital ha evolucionado. Si bien hace unos meses cada dólar adicional destinado al desarrollo de IA contaba con un fuerte respaldo, la atención se ha centrado cada vez más en las oportunidades de monetización. Seguimos observando claros indicios de que el gasto se traduce en ventas, especialmente en el segmento de hiperescaladores. Sin embargo, la compresión de los flujos de caja libres —que incluso podrían volverse negativos—, junto con las dudas sobre la sostenibilidad de la rentabilidad del capital invertido, ha intensificado los debates. Prevemos un punto de inflexión en la monetización de los resultados en 2028, cuando la flota de centros de datos alcance una masa crítica y estas inversiones comiencen a contribuir significativamente al flujo de caja libre.

Se espera que el alto nivel de gasto represente la gran mayoría del flujo de caja operativo de los hiperescaladores, lo que implica que podrían tener que recurrir con mayor frecuencia a los mercados para obtener financiación. Desde principios de 2025, estas empresas han recurrido a los mercados de crédito y capital por más de 450,000 millones de dólares (aproximadamente 350,000 millones en crédito y 100,000 millones en capital). Además, ya se han descontado nuevas emisiones de acciones para 2026 o 2027.

Creemos que las fuentes de financiación externas son un medio para respaldar la oportunidad que ofrece la IA y, en general, no prevemos que este cambio afecte negativamente a la solidez financiera de las grandes empresas tecnológicas.

Sin embargo, cabe destacar que el costo del capital difiere entre operaciones, deuda y emisiones de acciones, lo que implica que estas empresas tendrían que garantizar mayores tasas de retorno sobre sus inversiones al recurrir a fuentes externas.

Si bien el rendimiento bursátil de las empresas de IA con alto apalancamiento ha sido excepcional en ocasiones, en algunos casos el crecimiento de las ganancias ha superado el rendimiento del precio, lo que ha provocado que la acción sea progresivamente menos costosa en términos de relación precio-ganancias. En contraste, la burbuja de las puntocom muestra tendencias opuestas, donde los fundamentos no se correspondieron con los precios de las acciones.

Este ciclo de IA está generando capacidad respaldada por una fuerte demanda, financiada en gran medida con el efectivo que los desarrolladores generan con sus operaciones. Sin embargo, la durabilidad de esa demanda y la aplicabilidad de los contratos de suministro que la sustentan siguen siendo las principales incógnitas.

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