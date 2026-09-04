Los adultos detrás del delito adolescente
Necesitamos prevención en los barrios, evitar la deserción escolar, acompañar a las familias, llegar antes de que un niño o niña inicie una trayectoria delictiva, e interrumpirlas cuando éstas han iniciado.
Cuando un niño, niña o adolescente (NNA) comete un delito, casi siempre hay alguien más que obtiene una ventaja de ello. Ese NNA queda expuesto a ser detenido, herido o incluso muerto, mientras otro, normalmente un adulto, proporciona el arma, encarga el delito, compra lo robado o se queda con parte de las ganancias. En otras palabras, uno pone el cuerpo y otro obtiene el beneficio.
El robo de vehículos muestra con crudeza esta realidad. Según el Informe de Crimen Organizado del Ministerio Público, durante 2024 el 44% de los detenidos por sustracción de vehículos eran niños, niñas o adolescentes. En portonazos y encerronas son muchas veces ellos quienes aparecen en primera línea, pero detrás existe una cadena logística más amplia: alguien entrega información, proporciona armas, encarga determinados vehículos o luego reduce las especies robadas.
No es extraño, entonces, que exista un amplio acuerdo en que la responsabilidad del adulto debe ser mayor a consecuencia de esta utilización de una persona menor de edad. Una encuesta Plaza Pública Cadem mostró que el 88% está de acuerdo con aumentar las penas a quienes recluten menores de edad para cometer delitos. Se trata de adultos que utilizan a niños y adolescentes como sus soldados, mientras estos permanecen más lejos del riesgo y se benefician de los ilícitos que cometen.
Aquí el daño es doble. Se daña a la víctima directa del delito, pero también se daña al país cuando se empuja a un niño o adolescente a iniciar una trayectoria delictiva que después será muy difícil de detener. Cada niño o adolescente que entra tempranamente al circuito del delito es también una señal de que llegamos tarde como sociedad.
El Congreso está discutiendo dos proyectos que apuntan precisamente a este problema desde aristas complementarias. El impulsado por la diputada Lorena Fries busca sancionar el reclutamiento de NNA para incorporarlos a asociaciones delictivas o criminales. El presentado por el diputado César Valenzuela, junto a otros parlamentarios, se hace cargo de una situación distinta: aumenta penas del adulto que induce, facilita, utiliza, constriñe, promueve o instrumentaliza a un menor de edad para cometer un delito concreto, aunque no exista una banda detrás. La distinción importa porque la delincuencia no siempre funciona mediante estructuras permanentes; también opera con oportunidad, flexibilidad y espontaneidad. Además, este último proyecto aumenta el reproche cuando el adulto se aprovecha de relaciones de vulnerabilidad, dependencia o familiaridad, y lo agrava todavía más cuando, producto de esa instrumentalización, el niño o adolescente resulta gravemente lesionado o muerto.
La respuesta frente a este fenómeno, por supuesto, no puede ser solamente sanciones. Necesitamos prevención en los barrios, evitar la deserción escolar, acompañar a las familias, llegar antes de que un niño o niña inicie una trayectoria delictiva, e interrumpirlas cuando éstas han iniciado. Pero perseguir, prevenir y reinsertar no son contradictorios. Si utilizar a un NNA permite a un adulto disminuir su propio riesgo y aumentar sus ganancias, entonces la ley debe hacer exactamente lo contrario: elevar el costo de utilizarlo y quitarle cualquier incentivo para seguir poniendo a niños y adolescentes en la primera línea del delito.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.