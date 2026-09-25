Sabático académico, crecimiento y aporte

Con el objeto de relevar interesantes aspectos de la progresión de la carrera académica integral en las universidades, se presenta el libro denominado “Experiencias de un sabático académico “(Ediciones PUCV). El texto surge como una manera de compartir experiencias y testimonios de un fructífero año sabático, así como de recopilar y articular el trabajo realizado en diferentes ámbitos del quehacer académico. La principal motivación fue transmitir percepciones, miradas, acciones y también sentimientos vividos durante este año, el que ha sido diferente y estimulante, en una trayectoria académica de cerca de cuatro décadas.

El período sabático, de pausa o renovación es una de las etapas académicas más valoradas por los profesores dentro de la vida universitaria. Es un espacio de reflexión, desarrollo profesional y proyección académica futura. Luego de años de docencia, investigación y, en algunos casos de gestión académica, es muy necesario detenerse en el camino, revisar conceptos y reflexionar sobre el futuro. Es ciertamente un tiempo productivo, con libertad e independencia, que se orienta a fortalecer la capacidad académica presente y en especial futura del profesor/a. Desde el punto de vista de la institución de educación superior, este período aporta al conocimiento, a la internacionalización y, en suma, a la calidad académica global de la universidad.

Este trabajo incluye una recopilación de los principales temas estudiados y desarrollados desde estas prestigiosas universidades, los que se han publicado en artículos nacionales e internacionales, capítulos de libros, columnas de opinión y cartas, entre otros escritos. Esta es la razón del título del libro, “Experiencias de un sabático académico”, pues como se apreciará en sus páginas, recoge testimonios y experiencias de un período de un año desarrollado en las universidades de Edimburgo en Escocia, Reino Unido y de Nueva York, Estados Unidos, específicamente en sus Facultades de investigación y análisis en Educación Superior, así como en las Facultades de Medicina y dependencias clínicas de sus hospitales pediátricos, con sus respectivas áreas ambulatorias.

Poder realizar esta estadía ha sido una gran oportunidad, que implicó una cuidadosa logística y planificación, testimonio que está orientado a académicos que desarrollen a futuro un sabático. La presentación de los objetivos, los planes, la realidad encontrada, los ajustes necesarios, los logros alcanzados y también aquello que no fue posible concretar constituye, a mi juicio, un material de especial interés para profesores y profesoras jóvenes que, en un futuro cercano, planifiquen su período sabático. Así también puede ser de utilidad para los profesores de larga trayectoria que hacen un alto en el camino y planifican un período sabático para proyectar los años siguientes en su permanente desarrollo académico.

También se incluyen vivencias personales con el propósito de reflejar, con la mayor amplitud y fidelidad posibles, cómo vivimos, junto a mi señora, este período tan especial de casi un año. Todo lo anterior puede ser de interés, en especial para las comunidades de universidades que están avanzando de manera significativa en la instalación de un robusto programa sabático para sus académicos.

Sin duda, es importante agradecer la oportunidad de haber podido realizar este período sabático. En especial a mi señora, a la familia, a la universidad y a las instituciones que nos acogieron con gran apertura y generosidad, en especial a los nuevos profesores y amigos que conocimos en las universidades y hospitales de ambos países y ciudades. Cada uno de ellos fue fundamental en el desarrollo del programa y en especial, en la percepción alegre y positiva de nuestras experiencias.

En este retorno a la UC, desde marzo he continuado desarrollando mi vida académica con líneas de investigación a través de un Proyecto FONDECYT que estudia la Ética Institucional en las Universidades, junto a investigadores de la Universidad de Tarapacá. Además, he continuado realizando el estudio de diversos temas relacionados a la Educación Superior aportando en el Foro amplio que propicia la Fundación Aequalis. Junto a esto, destaco la participación en la Comisión Presidencial Verdad y Niñez que estudia la niñez vulnerada en nuestro país.

Esto se suma a importantes organizaciones de aporte significativo a la sociedad, como es el caso de COANIQUEM y Teletón, entre otros. Además, me he reintegrado a la Facultad de Medicina, a la cual pertenezco hace ya casi cincuenta años, aplicando toda la experiencia vivida en los hospitales extranjeros, realizando docencia clínica tanto en el Hospital UC, como los campos públicos asociados, Hospitales Sótero del Río y Josefina Martínez, en los cuales estoy en cercano contacto con estudiantes de pre y posgrado, una experiencia que me remonta al inicio de la carrera académica.

La autonomía, libertad e independencia académica son claves para concretar las metas y objetivos trazados durante el período sabático en la universidad. Con esta gran experiencia, se presentan proyectos y desafíos que al interior de la comunidad académica se irán vislumbrando y mostrando un camino de desarrollo, trabajo que se realizará de manera colaborativa. Esto requerirá voluntad y compromiso para identificarlos y asumirlos. Esto es lo maravilloso de la vida académica, que puede ser fructífera en ideas y proyectos a realizar en beneficio del país.

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