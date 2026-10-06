Teleférico Bicentenario: más inteligencia, más sustentabilidad

Una ciudad sustentable requiere articular espacio público, vivienda socialmente integrada, subcentros con servicios y equipamientos resilientes y, especialmente, sistemas integrados de transporte público masivo, limpio y eficiente. El Teleférico Bicentenario permite observar cómo esos objetivos pueden converger en una misma infraestructura.

El proyecto -que tiene previsto terminar sus obras durante octubre y entrará en operaciones en 2027- considera 3,4 kilómetros de extensión, 121 cabinas para diez pasajeros y capacidad de hasta 3.000 personas por hora por sentido. El recorrido entre el sector de Tobalaba y Ciudad Empresarial, en Huechuraba, tomará alrededor de 13 minutos, frente a los 45 que puede requerir actualmente en vehículo. La reducción liberará tiempo en la vida cotidiana de los usuarios.

El trazado conectará dos subcentros metropolitanos, se vinculará con la estación Tobalaba del Metro, atravesará el Parque Metropolitano y generará un nuevo acceso a este antes de llegar a Ciudad Empresarial. Integrará así movilidad, trabajo, recreación y espacio público. Contempla accesibilidad universal y permitirá transportar bicicletas los fines de semana.

También importa la calidad del viaje. A diferencia de conducir un automóvil, movilizarse en transporte público permite leer, trabajar, conversar, descansar u observar el entorno. El recorrido aéreo agregará la posibilidad de reconocer el paisaje y la geografía de Santiago.

Medellín incorporó tempranamente los sistemas por cable a su red de transporte y los vinculó con intervenciones en espacio público y equipamientos. La principal lección es comprender estas infraestructuras como componentes de sistemas urbanos integrados. Chile puede avanzar en esa dirección en ciudades donde pendientes, accidentes geográficos o barreras de infraestructura dificultan las conexiones.

El Teleférico Bicentenario surgió como una iniciativa privada presentada al sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, posteriormente evaluada y licitada por el Estado. Este mecanismo muestra el valor de la colaboración público-privada para financiar y ejecutar infraestructura, así como para proponer soluciones a necesidades públicas. La capacidad institucional para evaluarlas y alinearlas con objetivos urbanos resulta tan importante como la innovación que las origina.

Durante décadas, el automóvil fue asociado a autonomía y rapidez, pero la congestión, las emisiones, el ruido, el desgaste de neumáticos y la creciente demanda por infraestructura vial muestran los límites de un modelo centrado en el transporte individual.

La respuesta no consiste necesariamente en eliminar los vehículos particulares, sino en disponer de alternativas públicas eficientes para reducir la dependencia de él. Cuando el transporte colectivo es rápido, continuo, integrado y confortable, la elección comienza a cambiar por sus propias ventajas. Al mismo tiempo, surge la idea de que la tarifa para acceder a este modo se integre al transporte público “RED”, con el fin de que sea abordable para la gran mayoría de los capitalinos.

El teleférico hará aportes concretos a la ciudad: movilidad, planificación urbana, innovación público-privada y calidad de vida; todas pueden avanzar conjuntamente.

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