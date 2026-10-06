La sombra del lobby de EEUU llega al Congreso: Diputado Venegas oficia a Cancillería

El diputado socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, anunció que oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar antecedentes sobre la presencia en Cancillería de autoridades y asesores que anteriormente estuvieron vinculados a la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), luego de un reportaje publicado este martes por El Mostrador.

“Esto no es menor y requiere una investigación”, sostuvo el parlamentario, quien adelantó que recurrirá formalmente a la Cámara de Diputados para requerir información al ministerio encabezado por Francisco Pérez Mackenna.

La investigación de la Unidad de Investigación de El Mostrador reveló que Pérez Mackenna fue director de AmCham, mientras que la actual subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se desempeñó como gerenta general de la organización. A ellos se suma Corissa Petro, actual jefa de asesores de la Subrei y quien previamente trabajó como coordinadora de Asuntos Públicos de la cámara binacional.

“Nos hemos enterado de una situación que, al menos, es complicada, porque dice relación con personas vinculadas a AmCham, con la capacidad de esa organización para incidir, mediante acciones de lobby, en posibles determinaciones de nuestra Cancillería, donde además uno de los socios honorarios sería precisamente el embajador norteamericano Brandon Judd”, señaló Venegas.

“Que la Cancillería nos informe”

El reportaje consigna que AmCham Chile está vinculada a la US Chamber of Commerce y que el embajador estadounidense Brandon Judd figura como director honorario de la organización en Chile. La publicación también aborda el impulso que desde ese gremio se ha dado a un mecanismo de investment screening, destinado a evaluar inversiones extranjeras en áreas consideradas sensibles, como infraestructura crítica y seguridad nacional. Estévez había defendido públicamente esa propuesta antes de incorporarse al Gobierno, calificándola como “una oportunidad”.

Los antecedentes han generado interrogantes al interior de Cancillería sobre el grado de influencia que pudiera ejercer el gremio empresarial, especialmente en momentos en que el Gobierno enfrenta cuestionamientos por la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas. El reportaje, sin embargo, no establece que AmCham haya intervenido efectivamente en decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores ni acredita actuaciones irregulares de los funcionarios mencionados.

Desde Cancillería señalaron a El Mostrador, respecto de Petro, que sus funciones corresponden a labores de asesoría y apoyo a la subsecretaria y que no participa en instancias de negociación, las que son encabezadas por Estévez y las direcciones respectivas. El ministerio también indicó que su contratación se encuentra tramitada y que realizó su Declaración de Intereses y Patrimonio en marzo, aunque esta todavía no aparecía publicada en la plataforma InfoProbidad al momento del reportaje.

Venegas sostuvo que esos antecedentes ameritan ser aclarados formalmente por el Ejecutivo. “Oficiaremos a través de la Cámara de Diputados para que la Cancillería nos informe la veracidad de esta información y las condiciones en que esto está ocurriendo”, cerró el parlamentario.