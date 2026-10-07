Qué se sabe del caso de la científica que murió en un centro de investigación de la peste en Rusia

El gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca el caso de una técnica de laboratorio rusa que falleció en un centro de investigación sobre la peste en Siberia.

Aunque su nombre no ha sido divulgado de manera oficial, periódicos como The Guardian y The Times, citando a medios rusos, la identificaron como Darya Shipilova, de 28 años, quien murió la noche del pasado 2 de octubre en Shelekhov, Rusia.

El caso ha generado alerta sanitaria internacional y severas medidas de aislamiento en la región de Irkutsk.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su preocupación por que el incidente pudiera haber provocado la propagación de la peste neumónica, aunque señaló que no había motivos para alarmarse.

Este martes el mandatario Donald Trump agregó que el caso es observado por la Casa Blanca “muy detenidamente”.

“Me da mucha pena verlos pasar por eso”, dijo, pero añadió: “Les ayudaremos. A cualquiera que tenga ese tipo de problema, siempre le ayudaremos”.

Hasta ahora las autoridades locales no han confirmado que el fallecimiento de la joven se relacione con un posible contagio de peste.

Al anunciar que la causa de la muerte fue una “neumonía de etiología indeterminada”, el gobernador de Irkutsk declaró que no se habían hallado “microorganismos” relacionados con el trabajo de la mujer en sus “muestras biológicas”.

Pero informes no confirmados sugerían que Shipilova enfermó tras romper un tubo de ensayo que contenía el patógeno o después de una expedición a una región donde la peste circula de forma natural entre los roedores salvajes.

No se ha registrado ningún otro caso de personal del instituto que haya requerido atención médica desde el fallecimiento de la mujer, afirmó el gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, citando a Rospotrebnadzor, el organismo ruso de supervisión de la salud y protección al consumidor.

Dicho organismo informó que un equipo de bioseguridad inspeccionó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, ubicado en Irkutsk, y no detectó ninguna situación de emergencia.

Sin embargo, medios de prensa han informado que trabajadores del centro fueron sometidos a una estricta cuarentena en el mismo lugar.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la población a no “hacer caso a diversos rumores” y a “confiar en las declaraciones oficiales de Rospotrebnadzor”.

De acuerdo con the Guardian, la muerte de Shipolova motivó la intervención de altos funcionarios federales de salud.

Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor y jefa de sanidad pública del país, viajó a Irkutsk el viernes para participar de una reunión de emergencia de la comisión regional de sanidad y lucha contra las epidemias por lo que los funcionarios calificaron como un caso sospechoso de una “infección particularmente peligrosa”.

El gobernador de la región de Irkutsk llamó a la población a la calma. “Todos los contactos identificados han sido puestos bajo observación médica. Hasta la fecha, ninguno presenta síntomas y las pruebas de laboratorio han dado negativo”, escribió en Telegram.

La semana pasada, medios rusos informaron que cerca de 200 personas que habían estado en contacto con la fallecida se encontraban bajo observación médica como medida de precaución.

Asimismo, cuatro países de Asia Central han intensificado sus controles de salud como consecuencia del incidente.

El vecino Kazajistán ha reforzado los controles de salud en los puestos fronterizos, al igual que Tayikistán y Kirguistán. Y Uzbekistán está levantando centros de cuarentena.

“Lo estamos monitoreando de cerca”

Cuando un periodista le pidió una “actualización sobre el caso sospechoso de peste en Rusia”, Rubio declaró: “Al parecer, una trabajadora del laboratorio resultó infectada y existe la preocupación de que el contagio pudiera haberse propagado, al menos internamente; ya hemos visto cómo se aplican cuarentenas de este tipo”.

“Si algo así se propaga fuera del entorno controlado, puede extenderse rápidamente. Por eso lo estamos observando y monitoreando de cerca. No creo que sea motivo de alarma, pero sí requiere atención y seguimiento, y eso es precisamente lo que estamos haciendo”.

Se informó que la mujer fallecida había visitado recientemente la región de Buriatia, en la frontera con Mongolia.

La bacteria de la peste, Yersinia pestis —causante de la muerte de hasta la mitad de la población europea en el siglo XIV, cuando se la conocía como la Peste Negra—, se encuentra en la zona entre roedores como las marmotas.

Fue a raíz de un brote ocurrido en la década de 1920 cuando, hace poco más de un siglo, se fundó el Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

De persona a persona

Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, en Reino Unido, declaró a la BBC que la variante neumónica Yersinia pestis resulta casi siempre mortal si no se trata, pero que puede superarse con antibióticos.

“La peste neumónica puede transmitirse de persona a persona, y de ahí la preocupación que esto genera”, afirmó.

“Pero, naturalmente, ante cualquier brote de enfermedad infecciosa, la gente piensa en… confinamientos y en el covid, y eso es precisamente lo que no va a ocurrir aquí”, señaló el experto.

“La gente piensa: ‘Ah, la peste; eso ya pasó, desapareció hace siglos’, pero no es así”, explicó Clarke.

“Sigue existiendo y, en ciertas partes del mundo, representa una amenaza para la salud humana; por eso es necesario estudiarla”.

Al preguntarle si el patógeno podría haber sido estudiado para su posible uso como arma biológica, el científico admitió que era una posibilidad.

“Como se trata de Rusia, la gente tiende a pensar en eso, pero creo que mi explicación anterior es más probable”, dijo Clarke.

“No existe riesgo de una epidemia de peste”

El servicio ruso de la BBC entrevistó a la bióloga Irina Yakutenko para entender los presuntos riesgos y alcances del caso de Shipilova.

En el marco del podcast What Was It?, la también divulgadora científica afrmó que la falta de información hace muy complejo proyectar escenarios.

“Lo único que sabemos con certeza es que algo sucedió. Creo que ahí termina la información fiable”, adviritó.

“Dependemos completamente de las autoridades locales: lo que ellas informen, esa será la información que tendremos, porque confiar en información de fuentes no verificadas es una mala idea”, agregó.

Sin embargo, la experta recalcó que incluso si es cierto que la mujer murió a causa de la peste neumónica, es casi imposible que esto pueda transformarse en un brote epidémico que amenace la vida de otras personas en Rusia y, menos aún, fuera de ella.

La peste neumónica tiene cadenas de transmisión cortas porque las víctimas mueren antes de poder infectar a un gran número de personas. La peste bubónica, la que mató a millones en el pasado, requiere esta combinación persistente de condiciones insalubres: ratas, pulgas y personas que viven muy cerca unas de otras, explica.

“Existen numerosos focos naturales de peste en la Tierra, pero han existido durante miles de años. Sin embargo, la buena noticia es que, al no darse las condiciones adecuadas para que este ciclo se mantenga en la población humana, no se prevén epidemias de peste entre los humanos”, agrega.

“En Rusia, Estados Unidos, Europa o los países desarrollados, no existe riesgo de una epidemia de peste porque no existen las condiciones que propiciarían tal riesgo”.

La misma mirada expresó el catedrático de virología de la Universidad de Reading, en el Reino Unido, Ian Jones.

“Este caso parece un raro accidente de laboratorio y es poco probable que tenga mayores repercusiones…Si bien es cierto que la peste neumónica es directamente transmisible, se conoce la identidad de los contactos del caso primario y se les puede tratar si presentan algún síntoma de infección”.

Y añadió: “La peste tiene una larga historia y todavía está presente en muchas partes del mundo, incluida Rusia, pero las condiciones de vida asociadas con la peste que se propagó en el pasado ya no son comunes, hay antibióticos disponibles y, por lo tanto, su potencial es limitado”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la peste neumónica tiene un período de incubación muy corto, a veces de tan solo 24 horas, y puede ser mortal si no se diagnostica y trata a tiempo.

Las personas pueden infectarse a través de:

picaduras de pulgas infectadas

contacto con fluidos corporales o materiales contaminados

la inhalación de partículas respiratorias.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, a menudo con flema que contiene sangre.