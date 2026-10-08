¿Nocaut de Bolsonaro a Lula?

El triunfo de Flávio Bolsonaro sobre Lula en Brasil no es tan sorpresivo: la derecha dura ha ganado las últimas siete elecciones en América Latina en 18 meses, y la gente le pasa la cuenta al Gobierno de turno por los problemas económicos, la corrupción, la seguridad, el narcotráfico y el desempleo. A eso se suma la adhesión a los valores tradicionales como la familia y los temas morales, donde Flávio recibió un importante apoyo de las iglesias evangélicas pentecostales, suficiente para darle el triunfo.

Trump y Bolsonaro acusan a la izquierda y al PT de abandonar esos valores en favor de la cultura “woke” y, aunque Trump se cuidó de no apoyar públicamente a Bolsonaro, mientras Flávio aparecía de su lado en la lucha contra el narcotráfico, Lula aparecía contra Trump en defensa de la soberanía de Brasil, y muchos electores habrán pensado que sería más fácil para Flávio lograr la paz con Trump.

El estrecho resultado presidencial de dos puntos, 47% contra 45%, con segunda vuelta el 25 de octubre, no oculta el tsunami del Partido Liberal en gobernaciones, senadores y diputados: ganaron la mujer y un hijo de Jair Bolsonaro en el Senado, otro hijo en diputados y varios parientes más.

Lo más probable es que Flávio sea el próximo presidente de Brasil y en tres años el mapa de América Latina se habrá redibujado desde un amplio predominio de izquierda a uno de derecha; como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro tendrá mayoría en el voto popular, gobernaciones, Senado y Cámara, y podrá nominar a cuatro de los once miembros del Tribunal Supremo Federal, con cómoda mayoría en los tres poderes.

Se da por descontado que indultará a su padre, condenado a 27 años por intento de golpe en 2023, tal como Trump fue inmune tras el asalto al Capitolio del 7 de enero de 2021. Y prepárese, porque es muy probable que Pedro Sánchez pierda en las elecciones españolas del 29 de noviembre.

Tal vez haya llegado la hora de que el progresismo se pregunte por las causas profundas de este tsunami ultraderechista, elegido en contiendas libres y democráticas.

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