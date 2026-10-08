Un avance hacia una mayor equidad en el financiamiento

Un Estado responsable no es el que promete más, sino el que cumple lo que promete, hoy y también mañana. Ese es el compromiso detrás del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el cual en el caso del Ministerio de Educación ha decidido reasignar recursos donde más se necesitan y más impacto tendrán: en la Educación Parvularia.

Esta decisión implica también dar un paso concreto para reducir la brecha histórica en el gasto público por niño, según el tipo de jardín al que asiste. Esta es una diferencia inaceptable de la que debemos empezar a hacernos cargo. Y ahí está nuestro norte; nuestras acciones y no solo palabras. Nuestra prioridad son los niños, sus aprendizajes, su presente para construir su futuro.

Históricamente, los recursos recibidos por los establecimientos de educación parvularia que se financian Vía Transferencia de Fondos (VTF) han sido inferiores a los destinados a los jardines administrados directamente por JUNJI e Integra.

En los últimos años se ha avanzado en la homologación de las condiciones laborales de sus trabajadoras, respecto de quienes se desempeñan en el resto del sistema, sin embargo, los recursos disponibles para material didáctico, trabajo con familias, apoyo técnico pedagógico, insumos básicos o mantención, entre otros, siguen siendo sustancialmente menores a los disponibles en el resto de los establecimientos que reciben recursos públicos.

Por eso, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 es una buena noticia. Por primera vez en más de una década, se contemplan recursos para aumentar el valor párvulo para los establecimientos VTF, que hoy atienden al 38% de la matrícula pública en jardines infantiles y salas cuna.

Este es solo el primer paso. Como Gobierno hemos asumido el compromiso de construir una propuesta que nos permita reducir las brechas y avanzar hacia una distribución más justa, eficiente y sostenible de los recursos.

Mientras avanzamos en el diseño de una solución de largo plazo, el proyecto considera un aumento real de 6,3% en el gasto corriente para la atención en jardines infantiles VTF administrados por instituciones privadas, Servicios Locales de Educación Pública y municipalidades. Con estos recursos, gestionaremos un aumento de al menos un 5% real del valor párvulo, que desde 2015 solo se ha incrementado en proporción al reajuste del sector público.

Si este aumento se aprueba, prácticamente la totalidad de los sostenedores VTF recibirá más recursos que lo que habría recibido con el cálculo vigente el 2026, beneficiando a más de 1.700 jardines, con capacidad para atender a más de 116 mil niños y niñas.

Sabemos que este aumento no cierra la brecha por completo, sin embargo, es un gran paso que nos permite seguir trabajando para encontrar una solución de largo plazo que sea equitativa, responsable y sostenible.

Estamos trabajando fuertemente con este objetivo. Hemos escuchado a gremios y sostenedores VTF, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos. Hemos visitado jardines, reactivamos la Mesa de Homologación de Condiciones Laborales de los VTF, abordamos el tema en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados y hemos escuchado a los SLEP para analizar las modificaciones necesarias al sistema de financiamiento asociado al traspaso establecido en la Ley N° 21.040.

Estamos realizando un trabajo serio, riguroso y responsable para resolver este problema a largo plazo, porque la evidencia es contundente: la inversión en este nivel genera un retorno social significativamente superior a cualquier intervención posterior en la trayectoria educativa.

Ese es el desafío que nos convoca y también la oportunidad que tenemos como país. Construir desde los primeros años un futuro con más oportunidades para todos los niños y niñas de Chile.

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