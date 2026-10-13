El desafío de hacer más simple el camino tributario

En ocasiones emprender no es fácil, especialmente porque implica cumplir con trámites, exigencias comerciales y deberes tributarios, que pueden hacer dificultoso el desarrollo de un negocio. Y si iniciar una actividad comercial puede ser difícil, querer cerrarla y hacer el término de giro de la empresa puede resultar aún más complejo.

Como Defensoría del Contribuyente (Dedecon) decidimos revisar ambos procesos: los trámites, la información y las exigencias que establece el Servicio de Impuestos Internos (SII) para el inicio de actividades y el término de giro de un negocio. Así, planteamos propuestas de mejora a través de dos Informes Técnicos que recogieron la mirada de nuestros expertos tributarios y contaron con participación ciudadana para contrastar visiones, analizar antecedentes y buscar puntos de encuentro.

Tras conversaciones y reuniones, ambos Informes Técnicos culminaron en acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos. Los acuerdos son una posible mejora integral a la experiencia del emprendedor desde su aproximación a la administración en su ciclo de vida del contribuyente, proponiendo mejoras tanto en la entrada al sistema tributario como en su salida.

El acuerdo sobre inicio y verificación de actividades busca facilitar la formalización, entregando mayor claridad y adaptando los procedimientos a las nuevas economías digitales y a la realidad actual. Por su parte, el acuerdo sobre término de giro apunta a que la salida del sistema tributario sea más transparente, respetuosa de los plazos legales y facilite el cumplimiento durante todo el ciclo de vida del contribuyente. En conjunto, ambas iniciativas contribuyen a facilitar el cumplimiento tributario, a fortalecer la certeza jurídica y mejorar la experiencia de los contribuyentes en su relación con la administración tributaria.

Porque formalizar un emprendimiento y poner término a una actividad son decisiones muy distintas, pero tienen algo en común: en ambas, las personas necesitan reglas claras, procedimientos oportunos y una administración que les permita cumplir adecuadamente con sus obligaciones y así ejercer sus derechos correctamente.

Estos acuerdos incorporan compromisos de educación, asistencia y comunicación tributaria, pero a su vez, suponen avances concretos y operativos en los procesos administrativos en los que participa el contribuyente, proyectando una administración tributaria más cercana y coherente con sus necesidades, especialmente de aquellos con menor acceso a asesoría especializada. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a un sistema tributario basado en la confianza, que promueva y proteja los derechos de los contribuyentes.

Desde la Defensoría del Contribuyente no solamente debemos defender los derechos de las personas y de las pymes, sino también tenemos el desafío de observar el sistema tributario en su integridad, para evaluar posibles mejoras y adecuaciones que vayan en beneficio de los contribuyentes de todo el país.

Vistos en conjunto, ambos acuerdos representan algo más que mejoras administrativas. Permiten avanzar hacia una mirada integral de la relación entre el contribuyente y la administración tributaria. Buscan facilitar la incorporación al sistema tributario, acompañar el cumplimiento de las obligaciones y entregar mayor certeza cuando un emprendedor decide cerrar su negocio.

Cuando los procedimientos son comprensibles, trazables y se adaptan a la realidad de las personas, mejora la experiencia del contribuyente y se fortalece también su disposición a cumplir. Desde la Dedecon estamos trabajando en ello con todas nuestras herramientas y servicios, pensando siempre en lo que es mejor para el Estado y también para los contribuyentes.

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