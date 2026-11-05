Conociendo un poco más a Brasil

Además de los fenómenos políticos con los que Brasil ha asombrado al mundo en los últimos días –o para entenderlos mejor–, es importante conocer un poco más sobre las dimensiones geográficas, demográficas, económicas y comerciales de este país en el mundo contemporáneo.

En América Latina, Brasil es el país de mayor extensión geográfica. También tiene la mayor dimensión demográfica, con 214 millones de habitantes. Su PIB en el año 2025 alcanzó un valor de 2.2 billones de dólares. En todos estos aspectos supera a México, que es el país que más se le acerca en la región.

La tasa de crecimiento del PIB en el año 2025 fue de 2.3% y la de inflación alcanzó el 4.26%, las cuales son cifras positivas de un nivel medio en el concierto de países latinoamericanos. En ese año también fue el país que más inversión extranjera directa recibió en Sudamérica, alcanzando los 77 mil millones de dólares. La tasa de riesgo país que exhibió en el año recién pasado fue de 198, un nivel por debajo de Colombia y de México.

Comercialmente, Brasil es el mayor productor de soya del mundo y es un exportador importante de petróleo, de carne y de café.

En materia de comercio exterior, Brasil exporta al mundo un total de 348.676 millones de dólares, según datos de 2025, lo cual es una cantidad un poco mayor a tres veces y media las exportaciones que realiza Chile. Esas exportaciones están constituidas por un total de 56.196 millones de dólares en combustibles minerales, lo cual representa el primer producto de exportación brasileño.

En ese monto, el producto principal es el petróleo, que suma 42 mil millones de dólares. Esta cantidad es superior al monto de petróleo que exportan Venezuela, Colombia y Ecuador juntos, lo cual, en el mundo de hoy, implica disponer de un recurso que tiene alta demanda y alto precio en el mercado internacional. El 42% de las exportaciones petroleras de Brasil se canaliza hacia China, el 8% a la India y solo el 7% va a Estados Unidos.

El segundo producto de exportación de Brasil son las semillas oleaginosas, es decir, la soya, de la cual es el productor y exportador más importante del mundo. También en ese rubro el primer país de destino es China, que capta el 80% de lo exportado.

El tercer producto de exportación son los minerales, fundamentalmente el hierro, del cual exporta 34.865 millones de dólares.

El cuarto producto de exportación es la carne y los despojos comestibles, que suman 29.981 millones de dólares. Con la soya y la carne, Brasil se convierte en un proveedor importante de alimentos a nivel mundial.

El quinto rubro es el tradicional café, que un tiempo atrás fue el producto que caracterizaba a Brasil en el mercado mundial, pero que ha sido sustituido de ese rango por los otros ya mencionados. Las exportaciones hacia Estados Unidos suman 38.036 millones de dólares (aproximadamente el 11% o el 12% de las exportaciones totales de Brasil). De esa cantidad, 5.800 millones de dólares corresponden a combustibles minerales, es decir, petróleo. Estados Unidos ha impuesto a Brasil un arancel máximo de 25% –el más alto en América Latina–, pero con exenciones para el petróleo, la carne y el café.

En lo que respecta a las importaciones, Brasil compra en el exterior un total de 293.690 millones de dólares, de los cuales 70.929 millones de dólares provienen de China, 45.974 de Estados Unidos, 14.407 de Alemania y solo 12.934 de su vecino Argentina.

Finalmente, el comercio con Chile está dado por exportaciones chilenas a Brasil por un monto de 5.200 millones de dólares –el 5% aproximadamente de su cartera total de exportaciones–, de los cuales 2.220 millones son de cobre y sus derivados.

Las importaciones chilenas desde Brasil tienen un valor de 7.9 millones de dólares –aproximadamente el 2.1% de las exportaciones brasileñas–, de los cuales 2.100 millones de dólares corresponden a combustibles minerales. El comercio de Chile con Brasil, siendo el de mayor importancia en el contexto latinoamericano, es de solo aproximadamente un 6.3 % del total del comercio exterior chileno.

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