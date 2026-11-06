Las víctimas no pueden seguir esperando

Más allá de la discusión jurídica sobre estas medidas, lo ocurrido evidencia un problema profundo de nuestro sistema de justicia. Con demasiada frecuencia, el debate público se concentra en los derechos y beneficios de quienes cometieron delitos, mientras las necesidades de las víctimas, sus familias y comunidades quedan relegadas a un segundo plano.

Cuando una persona es víctima de un delito, el daño no termina con la denuncia ni con una sentencia. Muchas veces comienza un largo camino marcado por el miedo, la incertidumbre, las consecuencias emocionales y las dificultades para recuperar la tranquilidad. Y en ese proceso, lamentablemente, las instituciones no siempre están presentes.

Por eso, poner a las víctimas en el centro no puede ser una declaración de buenas intenciones. Significa reconocer que la seguridad también consiste en acompañar, orientar y apoyar a quienes han sufrido la violencia. Significa entender que la justicia no se agota en castigar al responsable, sino que también debe contribuir a reparar el daño.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta Chile es precisamente la revictimización. Personas que, después de sufrir un delito, deben enfrentar trámites interminables, repetir una y otra vez su historia o buscar por su cuenta ayuda psicológica, social y jurídica. Esa indiferencia institucional puede terminar profundizando el sufrimiento que el propio Estado tiene la obligación de aliviar.

Desde el Gobierno de Santiago creemos que esta realidad debe cambiar. Por eso impulsamos el Programa Estamos Contigo, una iniciativa que busca entregar atención y acompañamiento temprano a víctimas de delitos, poniendo a las personas y sus necesidades en el centro de la respuesta institucional.

A través de un modelo de atención integrada, con profesionales de las áreas psicológica, social y jurídica, buscamos que las víctimas encuentren acogida, orientación y apoyo en momentos especialmente difíciles. También facilitamos su vinculación con redes especializadas cuando requieren una atención de mayor complejidad.

Pero queremos ir más allá. Estamos Contigo también desarrolla acciones de pedagogía social en la prevención y apoyo a las víctimas, porque sabemos que una sociedad más segura no se construye solamente con policías, cámaras o infraestructura. También requiere instituciones preparadas para escuchar, comunidades capaces de acompañar y redes que permitan recuperar la confianza.

Esta experiencia es un primer paso frente a una deuda mucho mayor. Chile necesita avanzar hacia un sistema de atención a víctimas más fuerte, cercano y descentralizado, que reconozca las distintas realidades de nuestros territorios y garantice que ninguna persona deba enfrentar sola las consecuencias de un delito.

La polémica por las rebajas de condena debiera servir para abrir una conversación más profunda. No basta con discutir qué ocurre con quienes delinquen. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo por quienes sufren las consecuencias de esos delitos.

Porque la verdadera medida de una sociedad no está solamente en su capacidad de sancionar, sino también en su voluntad de proteger, acompañar y reparar.

Las víctimas no pueden seguir siendo invisibles para el Estado. Y desde el Gobierno de Santiago queremos demostrar, con acciones concretas, que no están solas.

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