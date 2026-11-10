Empleo asalariado y consumo: otra alerta para el crecimiento

Las cifras de empleo de julio-septiembre dejan una señal que merece más atención que la propia tasa de desempleo: Chile no solo está perdiendo puestos de trabajo, también está cambiando la composición de su empleo en una dirección preocupante.

En doce meses desaparecieron 115.700 empleos asalariados del sector privado y otros 31.690 del sector público. A esto se suman 8.100 empleadores menos. En contraste, aumentaron en 39.120 los trabajadores por cuenta propia, además de los familiares no remunerados y el personal de servicio doméstico. El resultado es elocuente: mientras se destruyen empleos asalariados, una parte de la ocupación que crece se concentra en alternativas independientes.

¿Es necesariamente negativo que aumente el trabajo por cuenta propia? No. El emprendimiento y el trabajo independiente pueden ser expresiones de dinamismo, innovación y autonomía económica. El problema es el contexto en que ocurre este crecimiento: una economía que pierde empleo asalariado y no logra compensarlo con nuevas oportunidades laborales.

Esta composición puede estar reflejando algo más profundo que una desaceleración de la contratación. Puede ser una señal de debilitamiento de la demanda laboral, dificultades de las empresas para sostener sus dotaciones y menor dinamismo del tejido productivo. También plantea interrogantes sobre la calidad y estabilidad de los ingresos que están generando las nuevas ocupaciones.

Las consecuencias trascienden el mercado laboral. Menos empleos asalariados pueden significar ingresos más inciertos para los hogares, menor capacidad de consumo y debilitamiento de la demanda interna. Si las empresas venden menos, postergan inversiones y contratan menos, se puede configurar un círculo difícil de revertir. A ello se suma el riesgo de que parte de quienes pierden empleos formales termine desarrollando actividades independientes de menor escala, productividad o protección social.

La lección es importante: no basta con medir cuántos empleos crea una economía; también importa qué empleos genera y cuáles está destruyendo. El trabajo por cuenta propia no es el problema. El problema es que crezca mientras retrocede la contratación asalariada y disminuye el número de empleadores.

Una economía saludable no es aquella donde las personas simplemente encuentran alguna forma de ocuparse, sino aquella que genera empresas, inversión y empleos estables, productivos y formales. Porque la composición del empleo no es un detalle estadístico: es también un indicador de la salud del aparato productivo y una condición fundamental para la estabilidad económica y social del país.

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