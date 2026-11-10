MK4: El desafío de conectar el mercado de bonos, repos y derivados

La reforma al mercado de capitales, MK4, abre una oportunidad para profundizar el mercado financiero chileno. Parte de su éxito dependerá de conectar bonos, repos y derivados: tres mercados complementarios que pueden mejorar el financiamiento de la economía.

El proyecto, junto con la Ley de Resiliencia Financiera, contempla facilitar la participación extranjera en deuda y habilitar operaciones repo para obtener liquidez transitoria, bajo condiciones prudenciales. Estas iniciativas deben evaluarse como parte de un mismo circuito.

Quien compra un bono considera su rentabilidad, pero también cómo financiarlo, venderlo y cubrir sus riesgos. El repo entrega recursos mediante la venta de un instrumento con compromiso de recompra; los derivados modifican la exposición a tasas o monedas. Su conexión facilita mantener y transar deuda.

Un intermediario que compra un bono de largo plazo para venderlo a sus clientes necesita financiarlo y administrar el riesgo de alzas de tasas. Un repo le permite obtener caja y un swap reducir esa exposición. Así puede sostener precios de compra y venta de manera continua.

Para atraer capital extranjero no basta con eliminar fricciones tributarias. También importan el costo y la disponibilidad de coberturas cambiarias y de tasas. Una mayor demanda por bonos requiere financiar posiciones, transferir riesgos y facilitar su salida.

Chile ha avanzado en las bases jurídicas y prudenciales del repo. Falta convertirlas en operaciones habituales, con suficientes participantes e infraestructura. MK4 puede impulsar esa etapa.

La integración exige evaluar los riesgos en conjunto. Un swap reduce la sensibilidad a tasas, pero puede exigir caja para garantías. Un repo aporta liquidez, aunque genera obligaciones de recompra y riesgo de refinanciamiento. En períodos de volatilidad, mayores garantías pueden coincidir con dificultades para renovar el financiamiento.

La supervisión y la gestión interna deben considerar activos, derivados, garantías y vencimientos. Cubrir el riesgo de mercado exige también capacidad para responder a necesidades de liquidez en escenarios adversos.

MK4 debiera medirse por su capacidad de construir ese circuito: más inversionistas, intermediarios capaces de sostener inventarios y coberturas accesibles. De sus más de 30 iniciativas, 13 se relacionan con estos mercados.

El salto pendiente es que cada bono encuentre compradores, financiamiento y mecanismos para administrar sus riesgos. Conectar esas funciones puede ser un legado relevante de la reforma.

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