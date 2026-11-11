Francia, Chile: a cada país su octubrismo

Las recientes manifestaciones en Francia, que derivaron en violentos disturbios, evocan de inmediato en los chilenos el estallido social de 2019. Con razón. Intentemos el paralelo.

Empecemos, quizás para sorpresa del lector, por su dimensión policial. Se necesita siempre fuerzas del orden para contener o evitar los desbordes de violencia en toda manifestación masiva. Y su misión tiene una dificultad especial en un país democrático donde las opiniones pueden expresarse en la calle, a veces con multitudes. Deben velar para que la violencia potencial quede en sus manos para, bajo esa amenaza, disuadir a los manifestantes de recurrir a ella. Deben velar también, si el uso de la violencia se vuelve necesario, para su proporcionalidad y respeto de los derechos. Una dictadura tiene menos escrúpulos.

Desde hace algunos años surge una última restricción, y ello en todos los países: la presencia de jóvenes muy desarraigados, decididos a enfrentarse con la policía, con una lógica depredadora, que hacen a veces de la confrontación con el Estado un proyecto político. Y para ayudarlos, WhatsApp y otras redes permiten a estos grupos de jóvenes nuevas formas de hostigamiento a la policía, bastante cercanas a la guerrilla urbana. Se requieren, pues, otras técnicas de control y represión, que exigen una función policial distinta.

En el caso francés reciente, es justo decir que las autoridades hicieron un uso desproporcionado de la violencia al inicio del movimiento, que conservaba un aspecto «infantil», lo que contribuyó a su radicalización; y que, en cambio, el dispositivo quedó subdimensionado en las manifestaciones del último fin de semana. Se contaron más policías en las calles para la visita del papa que para una manifestación que prometía superar las 100.000 personas solo en París. La responsabilidad del ministro del Interior es manifiesta. El presidente Macron rechazó su renuncia.

También en Chile el dispositivo policial distaba mucho de estar adaptado en 2019: subdimensionado, mal dirigido y, por falta de preparación, incapaz de equilibrar una templanza inoperante y una violencia delictual. Pero por una razón mucho más aceptable que en Francia. En realidad, tras treinta años viviendo en un modelo de democracia pacificada y con la memoria del contramodelo de la dictadura, el país no había sentido la necesidad de construir un cuerpo represivo adaptado a este tipo de eventos (lo mismo vale para la inadaptación policial, más reciente, frente a las nuevas formas de criminalidad importadas del norte de América Latina).

Es lamentable, porque con un dispositivo bien adaptado no se habrían visto esas escenas de violencia, incluso policial, saqueos e incendios. Cabe suponer que el curso de los acontecimientos habría sido otro, y que quizás se recordaría con emoción la marcha grande de Chile del 25 de octubre de 2019 como la llegada de una “primavera en Santiago”.

El paralelo vale también en el plano político

Se ha analizado el estallido como el resultado paradójico del éxito chileno de los 30 años que lo precedieron, porque sabemos desde Tocqueville que la democracia, sobre todo combinada con el éxito económico, es una formidable máquina de crear aspiraciones en la población. Por fin se puede acceder al automóvil, a una mejor vivienda y pensión, ver a los hijos cursar estudios superiores, etc. El quiebre de 2019 nació en parte de un conflicto entre esas nuevas aspiraciones y una realidad forzosamente menos risueña, ensombrecida desde 2010 por lo que se llama ahora el estancamiento y por una clase política algo adormecida y autocomplaciente.

Se encuentran en parte esos mismos ingredientes a fines de los años ’60 en Francia, en lo que el movimiento de mayo del ’68 tuvo de alegre.

La situación hoy es otra en Francia y en menor grado en el resto de Europa. El crecimiento económico es muy lento, los servicios públicos se han deteriorado, y el auge digital de EEUU y el industrial de China ejercen un efecto de tenaza devastador sobre el empleo.

El gran proyecto político que es la UE parece responder mal a este mundo bipolar, a la presencia de la guerra en su territorio y a una crisis migratoria en parte imaginada e instrumentalizada por el populismo. La escuela, en particular la primaria, era hace algunas décadas un orgullo nacional en Francia. La gente, y en especial los liceanos, constata hoy su deterioro y la falta de recursos.

Para cerrar el paralelo: en Chile, aspiraciones inmensas pero frustradas; en Francia, un abandono de las aspiraciones, una sensación de declive y falta de una alternativa política atractiva, que desemboca hoy en una ola de pesimismo sin precedentes… salvo quizás entre los liceanos que salen a la calle.

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