Frente a Chancay: ¿Por qué no mirar a Mejillones?

La entrada en operación de Chancay viene a reconfigurar la competencia por la carga boliviana y pone en discusión las ventajas logísticas de Mejillones para sostener la posición estratégica de Chile en el Pacífico. Frente a este nuevo escenario, cabe preguntarse: ¿qué capacidades tiene Chile que todavía no está aprovechando estratégicamente?

Hasta ahora, la planificación portuaria parece centrarse en los puertos que históricamente han ocupado un lugar central, como Arica, Antofagasta, Iquique y San Antonio. Sin embargo, esta mirada podría estar dejando de lado otras alternativas con potencial estratégico. Chile necesita ampliar su perspectiva y evaluar las capacidades que ya posee para identificar ventajas competitivas en un escenario logístico cada vez más dinámico.

El puerto de Mejillones posee una profundidad natural de 16,5 metros (Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, 2020), lo que permite la operación portuaria de Buques de gran calado. Se trata de una infraestructura especializada cuya relevancia merece mayor atención. ¿Cómo posicionarse frente a la competencia si no se aprovechan estratégicamente los datos y las capacidades disponibles? Chile necesita superar esta miopía estratégica y evaluar sus alternativas con una perspectiva de largo plazo.

Mejillones y sus capacidades

En el año 2025, el puerto transfirió 6,7 millones de toneladas de carga, entre ellas 3,72 millones de toneladas de graneles y 1,22 millones de toneladas de cobre metálico (Complejo Portuario Mejillones, s.f.). A diferencia de otros puertos del Norte de Chile, una de sus principales fortalezas es su articulación con la red ferroviaria del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), que mantiene una conexión logística histórica con el mercado boliviano.

Para Chile, la operatividad de Chancay representa un desafío competitivo, pero también una oportunidad para que nuestro país modernice su infraestructura y desarrolle una estrategia logística nacional que articule al Estado, los puertos, las empresas exportadoras, la minería, el sector energético y los operadores de transporte. Más que un competidor comercial, Chancay representa una transformación de la organización logística del Pacífico Sur a la que Chile debe responder en forma acelerada y estratégicamente.

En este contexto, Mejillones puede fortalecer su posición como nodo logístico vinculado al hinterland boliviano. Según el Boletín Estadístico Marítimo 2025, el puerto registró 1.927.095 toneladas de carga a granel, líquida y general movilizadas en cabotaje, de acuerdo con los datos correspondientes a los puertos seleccionados del Norte Grande.

Asimismo, los antecedentes del Complejo Portuario Mejillones indican que alcanzó su máximo de transferencia durante el período 2020-2025, con 7,2 millones de toneladas en 2020. En comparación, Arica registró 3,3 millones de toneladas (Empresa Portuaria Arica, s.f.); Antofagasta, 3,1 millones (Empresa Portuaria Antofagasta, 2023); e Iquique, 3,5 millones (Iquique Terminal Internacional, 2026). Estas cifras posicionan a Mejillones como uno de los principales nodos portuarios de la macrozona norte y refuerzan la importancia de evaluar su potencial para los flujos comerciales regionales.

Esta vinculación con Bolivia tiene raíces históricas. A finales del siglo XIX surgió el trazado del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, que sentó las bases de una integración logística y comercial transfronteriza que perdura hasta hoy (Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, s.f.).

Según datos del FCAB (2022), el ferrocarril transporta anualmente un promedio de 800 mil toneladas de productos minerales procedentes de Bolivia, equivalentes al 14 % del total de la carga. Esta infraestructura constituye una ventaja para Chile, al estar integrada en flujos comerciales bolivianos y respaldados por el régimen de libre tránsito establecido en el Tratado de 1904.

El dilema boliviano

Bolivia enfrenta una decisión logística: ¿Debe reorientar parte de su carga hacia un nodo de escala global como Chancay o le resulta más conveniente consolidar sus redes logísticas tradicionales en el norte de Chile?

La respuesta depende de múltiples variables. Además de la infraestructura portuaria, deben considerarse la conectividad terrestre y ferroviaria, las distancias, las condiciones de los corredores y, especialmente, el costo total por tonelada movilizada. La competitividad de cada alternativa dependerá de su capacidad para ofrecer una solución eficiente y confiable según el tipo de carga y su origen.

Por ello, no basta con comparar puertos de manera aislada. La ventaja de Mejillones reside en combinar su infraestructura especializada, su profundidad natural, su capacidad de transferencia y su conexión ferroviaria histórica con Bolivia. El objetivo no es convertirlo en un nuevo Chancay, sino identificar qué funciones puede desempeñar de manera competitiva dentro de la red logística regional.

Además, la carga boliviana no constituye un flujo homogéneo. Mientras los productos minerales e industriales presentan una relación particularmente relevante con Mejillones, las exportaciones agroindustriales provenientes de Santa Cruz mantienen una vinculación importante con Arica. En 2024, este último puerto registró 2.163.964 toneladas correspondientes al mercado boliviano (Empresa Portuaria Arica, s.f.).

Esta diversidad demuestra que el hinterland boliviano debe entenderse a partir de sus distintas rutas, cargas y necesidades logísticas. En consecuencia, la estrategia chilena no debería centrarse en una competencia excluyente entre puertos, sino en aprovechar sus complementariedades para responder a los requerimientos de los distintos sectores productivos.

La respuesta chilena

Frente a Chancay, Chile necesita una estrategia que combine modernización, coordinación institucional y aprovechamiento de la infraestructura existente. Mejillones constituye una oportunidad para avanzar en esa dirección, siempre que su desarrollo se integre en una planificación logística de alcance regional.

Esto exige fortalecer la conectividad ferroviaria y portuaria, evaluar los costos y tiempos de los corredores y coordinar las decisiones de inversión entre el sector público y el privado. También implica reconocer que Arica, Antofagasta, Iquique y Mejillones pueden cumplir funciones complementarias dentro de una red orientada a mejorar la competitividad del norte del país.

Por eso, la respuesta frente a Chancay no consiste únicamente en construir más infraestructura, sino en utilizar estratégicamente las capacidades que Chile ya posee.

Para avanzar, se requiere constituir una mesa de trabajo público-privada que coordine de manera prioritaria la conectividad ferroviaria y portuaria del Norte Grande. Esta instancia debería identificar brechas, evaluar proyectos y establecer una hoja de ruta que fortalezca los corredores logísticos existentes y permita integrar nuevos flujos de carga regional.

El desafío no se limita a responder a la competencia actual, sino a preparar al país para las futuras transformaciones del comercio en el Pacífico Sur.

Frente a Chancay, Chile no necesariamente debe buscar una respuesta completamente nueva. También necesita aprender a mirar estratégicamente lo que ya tiene.

¿Por qué no mirar hacia Mejillones?

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.