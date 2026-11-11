¿Qué le duele a Estados Unidos?

¿Qué le duele a Trump? ¿Haber perdido los republicanos las elecciones? ¿Qué le duele?

No creamos que le duela haber empezado una guerra con Irán. Mejor pensemos que le da lo mismo. Irán y el precio de la bencina son, para él, la causa de su derrota en las elecciones, pero a este presidente nada lo hiere. A Trump solo podría batirlo Trump. Ni Irán ni los votos norteamericanos contrarios le afectan. Todo es medio, todo vale. Sus connacionales son fichas iguales a Groenlandia, Canadá, los mohicanos, las tierras raras y todo lo que se le ponga por delante. Trump es el único fin para Trump.

Ojo: algo parecido sucede en la relación de EE. UU. con nosotros, los latinoamericanos. Cuidado con hacerse ilusiones.

¿Alguien en USA puso el grito en el cielo cuando amenazó con borrar del mapa la civilización iraní? Seguramente hubo norteamericanos que sí lo hicieron y, entre ellos, muchos que no votaron por Trump antes ni ahora por sus candidatos al Congreso; gente bien nacida, que la hay, por cierto, en USA. ¿Cuánta? Vi llorar de vergüenza a una religiosa norteamericana ante las religiosas latinas del sur por el gobernante que tenía.

Este mismo tipo de personas, que honran a la humanidad con su propia humanidad, se tapan la cara, porque son gente decente, cuando embajadores como Brandon Judd humillan a Chile.

Es otro el mayor problema, no Trump: es la afinidad profunda entre el personaje y el pueblo norteamericano, con excepciones, como dije. Hay complicidad entre el Imperio, sus embajadores, la CIA y el pueblo llano de EE. UU. Nos necesitan. Nos alinean contra China, no quieren que le compremos ni le vendamos; les aterra el gigante amarillo. ¿Y China? Otro imperio más. En China se violan los derechos humanos. El informe de Bachelet sobre Xinjiang lo acreditó. A China hay que mirarla de reojo. El caso es que queda planteada la pregunta por el lugar que nuestro país ocupará en el juego geopolítico. El mundo multilateral se triza, el mundo de los tratados, de la diplomacia, de la ONU y de la amistad entre los pueblos. Aún no se quiebra. Pero sufre estocadas que podrían ser letales. La Unión Europea ha sido el ícono de la sensatez de Occidente. Si se rompe, habrá que llorar.

Volvamos a USA. No nos engañemos. Trump es el mejor representante de un imperio que, gracias a él, ha dado un paso adelante en la recuperación del terreno ante su mayor enemigo. Para defenderse del peligro oriental, les ha dado un golpe de timón a numerosos países. Chile, para USA, es un peón en el tablero. Lo es hoy, lo fue en el pasado.

¿Qué le duele a EE. UU.?

¿La derrota de Trump? A la mayoría, no. ¿Cuántos? Da lo mismo. El caso es que, para América Latina, en lo inmediato, EE. UU. es un enorme peligro. A USA no le dolemos. Nuestra honra no le interesa; los presidentes del continente llegan a saludarlo gateando. Nos tratan como lacayos y nos comportamos como tales. ¿No se dan cuenta? Tendrían que hacerlo. Es grave, por ejemplo, enemistar a pueblos hermanos como somos chilenos y argentinos. Vista gorda, hablemos de vista gorda. ¿Y nosotros? ¿Vemos? ¿Qué vemos? Dudo de que la derrota del republicano frene la carrera armamentista, recomenzada con gobernantes anteriores, que él aviva en la actualidad. ¿Adónde irá a parar? ¿Dejará de vender F-16 a diestra y siniestra el demócrata que lo suceda, si es que lo sucede?

¿Qué le duele a Trump? Trump. ¿Qué le duele a USA? No nosotros, atención. También somos un medio. Están faltando indignados que digan que no lo somos. La dignidad no tiene precio. Para EE. UU., da la impresión de que sí. Al menos exijámosle que no renuncie al valor de su democracia, y lo demuestre respetando la nuestra.

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