El algoritmo y las emociones que impiden pensar

Si bien un algoritmo es solamente un conjunto de instrucciones que en base a la información que se le entrega (input), produce un resultado (output), se ha transformado en una figura de tal relevancia −con la que interactuamos a diario en esta era digital de la realidad virtual creada a través de las redes sociales– que incluso parece determinar quién resulta elegido presidente de un país.

¿Pero cómo tanto? se pregunta uno, si lo natural sería que los aspirantes a conducir una nación presenten un proyecto político para debatir. Es que ahora manda la emoción, dicen algunos observadores; se apela al impacto, a la “presencia en los medios” sin importar mucho la concepción de país, la idea de cómo gobernar, las estrategias reales para enfrentar las necesidades más urgentes de las personas, instalando la oferta de cambiar radicalmente lo negativo que habrían causado las autoridades anteriores, polarizándonos entre buenos y malos a tal punto que la sola diferencia es sentida como un ataque que merece anulación.

¿Pero cómo es que abandonamos el sentido crítico? Pensar es un trabajo, es decir que requiere un esfuerzo que implica renunciar al placer inmediato del triunfo, de la superioridad, y conlleva por lo tanto el dolor de la frustración para tolerar a quien piense diferente o incluso para tolerar una idea distinta dentro de uno mismo. Una salida fácil, una manera simple de evitar ese tránsito es hacer como que la contraparte desaparece, no existe, como dice el dicho “muerta la perra se acabó la leva”, y que corresponde a un mecanismo mental primitivo al que apelamos en situaciones extremas desde el momento del nacimiento, pero sobre el cual idealmente después en el desarrollo predominan otros mecanismos más evolucionados que nos permiten la convivencia creativa con los semejantes.

El algoritmo apela, estimula, se basa en este funcionamiento primitivo, porque está diseñado para reenviar aquello que es “más visto” por los usuarios de las redes sociales, sin importar su contenido, multiplicándose el mensaje en el que nos detenemos un tiempito más, o aquel que respondemos y/o reenviamos a nuestros contactos. Por lo tanto, el valor, lo “bueno” para el algoritmo, está en lo que nos captura, que, a su vez, ha capturado a muchos otros antes, porque en el algoritmo somos sólo un eslabón más. Uno sin darse cuenta amplifica esta polarización entre buenos y malos al darle importancia a unos contenidos (“los buenos”, para el algoritmo) que dejan fuera a otros, “los malos”.

Gracias al espíritu gregario de nuestra especie, el algoritmo usa nuestra apremiante necesidad de encuentro con un otro, de tal forma que lo que nos llega tendemos a compartirlo o a responderlo, lo que sumado a la polarización bueno-malo de nuestro funcionamiento primitivo facilitado por la rapidez de las interacciones en las redes, crea los llamados sesgos de confirmación. Así las cosas, los mensajes quedan en la superficie, bloqueándose la posibilidad de detenernos para un análisis, para seleccionar qué divulgamos.

Aquí entra la variable “manipulación” de quienes pretenden generar contenidos ultra fácilmente replicables para instalar a determinadas personas (como un candidato presidencial) y determinados temas, de una forma en que los mismos usuarios seamos el eco que los amplifique, incluso provocando al adversario con una noticia falsa que, aunque sea desmentida, tiene la ganancia para el algoritmo que esa persona o tema se impone, queda en el aire, en el “inconsciente colectivo” y a la hora de ir a votar, si uno está bajo ese funcionamiento primitivo predominante, elija lo que parece bueno al algoritmo, basado en la superficialidad de la apariencia de los mensajes que han copado las redes. Por ejemplo, uno puede tener la vaga idea que tal candidato lo ha hecho mal o pensar que podría ser cierto que aquél no está con sus facultades mentales plenas y entonces, sin mayor cuestionamiento, vote por otro.

¿Qué hacer entonces? Por una parte, en el plano político −tal como se ha sugerido en diversos lugares− uno puede manejar el algoritmo no deteniéndose siquiera en los mensajes del contrincante, menos responder ni compartir, por más provocadores que sean esos mensajes, pero por otra parte, destacar, agregar y compartir contenidos que inviten a pensar, que transmitan ideas más que imágenes de alto impacto (que antes llamábamos sensacionalistas), aunque lo más importante sin lugar a dudas es recuperar esa costumbre ancestral nuestra, que es la de reunirnos a conversar en forma presencial, aunque no sepamos bien qué decir. Podría, si usted quiere, por ejemplo, compartir esta nota por sus redes, pero también podría leerla junto a otros y hablar de qué les parece lo que han leído, pudiendo así, en pos de un encuentro profundo con otra persona, salirse del contexto absolutamente impersonal venciendo la tentación de dejarse llevar por el algoritmo con su trampa emocional de la gratificación automática.

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