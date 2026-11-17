Chile arrastra una precariedad asociativa de larga data. Desconfiamos de las instituciones, pero también del vecino y del desconocido, y participamos poco en juntas de vecinos, clubes, sindicatos o gremios. En un país así, lo que pasó en las carreteras durante el paro de transportistas merece una mirada más atenta. Los noticieros lo contaron como un conflicto: bloqueos, negociaciones, amenazas de desalojo. Fue eso, y fue también un lugar de encuentro: durante días, gente que no se conocía convivió en la berma y armó una forma de sociabilidad que en Chile escasea.

Una de las imágenes que me quedaron grabadas es la de personas bailando al son de una cumbia, bajo el sol, en medio de la carretera. Gente que se bajaba de un bus por voluntad propia y se sumaba a una fiesta improvisada.

Me viene a la memoria una película que vi hace poco: Sinners (Pecadores), de Ryan Coogler, estrenada en 2025. La historia transcurre en 1932, en el delta del Mississippi, en pleno sur segregado de Estados Unidos. Dos hermanos gemelos, Smoke y Stack, vuelven a su pueblo con dinero traído de Chicago y abren un juke joint, una cantina de música y baile para la comunidad negra.

La esclavitud ya había sido abolida, pero sobrevivía de otra forma: familias negras cultivando algodón en tierra ajena, endeudadas con el patrón, pagadas con fichas que solo valían en el almacén de la plantación, bajo leyes de segregación y con la amenaza permanente del linchamiento. De sol a sol, el cuerpo pertenecía a otro. Por eso la cantina importa tanto: es uno de los pocos lugares que la comunidad controla, donde el cuerpo vuelve a ser propio y la gente se reconoce en los otros.

La escena más bella de la película es la del baile. Una guitarra empieza a sonar y la gente, después de una jornada agotadora, se levanta y baila. Bailan apretados, sudando, riendo, con los ojos cerrados. La música es tan poderosa que convoca a los antepasados y a los que vendrán.

Pienso otra vez en los transportistas bailando en la carretera, entre la rabia, el cansancio y el temor a que los desalojen. Con el baile aparecen las risas y las palmas, y de pronto hay fiesta. ¿Por qué se baila en medio de un paro?

Quizás porque la fiesta no es un simple desahogo. Para el sociólogo Émile Durkheim, en ella el grupo se celebra a sí mismo: es una efervescencia colectiva de la que todos salen transformados. Esa energía no se apaga cuando termina la música, porque los cuerpos que comparten un mismo ritmo producen una solidaridad que perdura. La ensayista Barbara Ehrenreich llamó a esto “alegría colectiva” y documentó cómo, desde el siglo XVI, autoridades religiosas y civiles se empeñaron en reprimirla. El historiador Gabriel Salazar recuerda que en el Chile del siglo XIX las chinganas del peonaje eran lugares donde los de abajo se encontraban, se reconocían y hacían comunidad. Algo de eso ocurrió en la carretera.

Pero el baile terminó. Mientras en la carretera sonaba la música, en La Moneda se negociaba el final. Las grandes confederaciones, las mismas que nunca bajaron a la ruta, fueron invitadas estelares al acuerdo. En la película, cuando el baile está en su mejor momento, llegan los vampiros blancos. Vienen a cazar, pero también vienen por la música. Quieren el blues, esa música nacida del dolor y de la memoria de un pueblo, para hacerla suya. Vienen a llevárselo todo, incluso ese rato breve de libertad que se había ganado gente agobiada por el trabajo y los abusos.

Aun así, como en la película, algo quedó en la carretera cuando se apagó la música. Una movilización libera energía, pero también la produce. Las relaciones y prácticas, leves y efímeras, de esos días generaron algo que va más allá de ellas: la experiencia de hacer algo juntos, un común que antes no existía. Esa experiencia queda guardada en la memoria y disponible para otras luchas.

En Chile, las crisis suelen activar la capacidad de hacer comunidad. La pregunta es si eso puede transformarse en algo más: si el enjambre de relaciones y sentidos compartidos que nace en el fragor de un episodio intenso puede dar origen a una asociatividad estratégica. En el caso del paro, una pista puede estar en el anuncio de algunos transportistas de que querer formar una nueva multigremial, más amplia y representativa. En cualquier caso, lo logren o no, lo comido y lo bailado no lo quita nadie.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.