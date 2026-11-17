El 24 de octubre murió en Melipilla Oshin Santos Santos, temporera boliviana de 30 años. Su muerte ocurre mientras en Chile se habla de migrantes en cifras.

El gobierno prometió expulsar a 300 mil personas en situación irregular, promesa que luego llamó “metáfora”: a fines de septiembre se registraban 1.468 expulsiones y 10.197 salidas voluntarias. Hoy, la Sociedad Nacional de Agricultura calcula 300 mil vacantes sin cubrir para la cosecha. No son las mismas personas, pero el contraste es elocuente: desde La Moneda sobraban 300 mil; desde el campo faltan 300 mil.

La respuesta no es regularizar a quienes ya están aquí, sino ordenar la entrada: facilitar visas para temporeros y, a la vez, cruzar datos de las AFP para notificar a las empresas que emplean a extranjeros sin permiso. Como la ley no permite regularizar dentro del país, a las empresas solo les queda despedir. Se castiga así a quienes, aun sin permiso, tenían contrato y cotizaban.

Lo que vemos cada jueves en el operativo de asesoría que realizamos en Melipilla muestra que el problema está en otra parte. Quienes trabajan en el campo vienen sobre todo de Bolivia, Perú y Ecuador. Muchos empleadores no son grandes exportadoras, sino predios familiares que contratan por día o por semana, sin contrato, y contratistas no formalizados sobre los que hay poco control. Ese trabajo no deja registro en ninguna AFP. Y cuando se tienen dificultades para leer y escribir, conocer y exigir derechos se vuelve más difícil. Es una vulneración tras otra.

Expulsar a 300 mil y buscar 300 mil brazos; cerrar la puerta a la regularización y entreabrir la ventana de la visa temporal. No es una incoherencia. Como plantean Sandro Mezzadra y Brett Neilson, las fronteras no solo separan un adentro de un afuera: definen quién entra, en qué condiciones y para qué trabajo. La misma persona puede ser deportable aquí y necesaria para la cosecha si llega con visa. María Emilia Tijoux y Juan Riveros describen al inmigrante como “fuerza de trabajo explotable y disponible”, “objeto y rechazo a la vez”. Lo que sirve al sistema no es tanto la expulsión efectiva como su amenaza constante, que vuelve ese trabajo temporal más fácil de disciplinar y más barato.

Cuando hablamos de “vacantes por cubrir”, hablamos de personas. Según la Fiscalía, el 22 de octubre un conductor le ofreció a Oshin un trabajo que no existía y, en el trayecto, le hizo gestos de connotación sexual. Ella saltó del vehículo en movimiento y murió dos días después. El conductor está formalizado y en prisión preventiva mientras se investiga. Sus hijos, de 10 y 13 años, viven en Bolivia, y su familia busca recursos para repatriar sus restos. No conocemos su situación migratoria ni atribuimos su muerte a una ley, pero su historia muestra lo que cabe en la palabra “vacante”: mujeres y hombres que suben a un vehículo por una oferta de trabajo y sostienen desde aquí a hijos que están allá; jóvenes profesionales o universitarios que buscan una oportunidad en un trabajo que la juventud chilena ya no ve como opción.

En noviembre es otra temporada. La pregunta no es cuántas visas se entregarán, sino qué lugar les asigna el país a quienes cosechan su fruta: el de personas con derechos o el de una reserva que se convoca cuando hay faena y se amenaza cuando sobra. Oshin no era una vacante.

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