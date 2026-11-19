In memoriam Raúl Velozo Farías

A 22 años de la instauración por parte de la Unesco del tercer jueves de noviembre como el día mundial de la filosofía, el hito que se declaró en Santiago el 2004 enfrenta un escenario marcado por la contradicción. Mientras la enseñanza de la filosofía ha logrado incorporarse a la totalidad de las modalidades de enseñanza media, incluyendo a la siempre postergada educación técnico profesional, la realidad del medio nacional de formación de pregrado, en términos de matrícula y graduación de nuevos profesionales del área, es la segunda peor, sólo superada por religión, asignatura que es optativa en el sistema escolar. Esta distancia entre ámbitos representa un tema a comprender y evitar caer en simplismos en su análisis.

En una muy interesante entrevista realizada por la exconvencional Tere Marinovic (quien también pertenece al campo de la filosofía) al Doctor en Filosofía Alejandro Vigo, el académico de la universidad de los Andes indica su oposición a la obligatoriedad de cualquier campo disciplinario, lo que matiza reconociendo la importancia de la matemática y el lenguaje para el desarrollo del estudiante. Sin embargo, es particularmente taxativo a la hora de analizar la existencia de filosofía como asignatura obligatoria en el currículum nacional y lo recuerda a propósito de una carta a la que se solicitaba adherir por parte de un “sindicato” de profesores del área. Más allá de los errores respecto a la REPROFICh (Red de profesores/as de filosofía en Chile), la que siempre se pensó como red, es decir no organizada bajo la fórmula institucional del Estado, sin jerarquías y autoconvocada, lo relevante de la crítica del Dr. Vigo es su comprensión marcadamente de clase respecto a la importancia del aprendizaje de la filosofía en el sistema escolar.

Yo tampoco comprendía la importancia que tiene el aprendizaje de la filosofía hasta que un estudiante de una pedagogía en formación convergente (es decir que realiza sus estudios para profesor/a al mismo tiempo que se forma en la especialidad que deberá enseñar en el sistema escolar, por ejemplo, historia o lenguaje) me hizo notar la dificultad que tenía para él por venir de la educación Técnico – Profesional analizar textos filosóficos, contrastar ideas, utilizar los conceptos de forma rigurosa y escribir ensayos que era algo que en su carrera le pedían en forma constante. Por supuesto, esto no significa desmerecer el aporte que entregan otras áreas humanistas y científicas para el desarrollo de un pensamiento riguroso o enseñar a escribir. Sin embargo, la gran pregunta filosófica sigue siendo el “por qué”. Y, mientras las ciencias se enfocan en el cómo y la construcción de teorías que permitan incorporar sus respuestas a esta pregunta, la filosofía sigue interrogando por los fundamentos, la razón o principio que permite dar sentido a una realidad que siempre resulta incompleta y que el estudio fragmentario del mundo no logra cerrar. Esto se acentúa en que todos los grandes científicos de distintos campos, como la física, la matemática, la economía, la biología, etc., en algún momento se sienten limitados en su propia especialidad y campo y comienzan a hacerse la pregunta más propia de la filosofía: por qué. Un estudiante de sistema escolar que no tiene filosofía, pasa por la escuela encontrando infinita cantidad de respuestas, pero escasamente enfrenta las preguntas desde las cuales surgieron esas respuestas.

Sin embargo, en la actualidad esta perspectiva quedó incorporada gracias a la movilización realizada en conjunto por docentes del sistema escolar, estudiantes de licenciatura y pedagogía en filosofía y algunos académicos de universidades. El logro fue doble, pues permitió que una asignatura con pocos especialistas del área quedará incorporada transversalmente en el sistema escolar, pero, además, la redacción de las bases curriculares intentó incorporar como elemento central la articulación en torno a preguntas (y no contenidos) y con énfasis en las habilidades para el siglo XXI. Un aspecto central a tener en cuenta es que el cumplimiento de las bases curriculares es lo único exigible por ley, pues el programa oficial es sólo una propuesta ministerial y cada docente puede desarrollar un programa propio basado en las bases curriculares, si así lo desea.

La filosofía volvía a la Educación Técnico – Profesional buscando adaptarse a la realidad situada en que ella se desenvuelve, con estudiantes de carne y hueso y escuelas marcadas por la percepción de lugares para la preparación de mano de obra barata y trabajo gratuito en el tiempo de las prácticas. No hay mejor lugar para aprender filosofía que los sitios marcados por la contradicción, pues esta contradicción no es sólo intelectual, sino que se vive en cada músculo agotado por el trabajo físico, es existencial.

Los últimos años han representado el viejo sueño de muchos y muchas que nos desempeñamos en torno a la asignatura de romper el leit motiv de ser una disciplina para hombres, de clase alta, educados y habitantes de las urbes y en especial, Santiago. Lo conseguido en el ciclo que va desde el inicio del siglo XXI hasta el año 2016 es un gran logro en términos políticos para un campo disciplinario pequeño, desarticulado y muy conservador en el nivel académico. Pero, tiene un gran contraste con la realidad de la asignatura y su enseñanza, pues las instituciones formadoras de pregrado tienen tasas de matrícula sumamente bajas. Además, han cerrado las carreras en la Universidad Católica Silva Henríquez, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y en la Universidad Católica de Temuco. Es decir, hay menos estudiantes en menos programas formadores, para una demanda no cubierta. Además, debido a una baja tasa de titulación, la tasa de reposición es negativa y a medida que los profesores/as mayores se retiran del sistema escolar, muchas veces no logran ser reemplazados por profesores de filosofía y las horas las asumen profesores de áreas afines como historia o lenguaje. Así, mientras los colegios de élite siempre han considerado la formación filosófica como una base fundamental para sus estudiantes, extendiéndola incluso a enseñanza básica con filosofía para niños o filosofía con niñes, la enseñanza de la filosofía en el resto del país, está en condiciones de precariedad estructural.

De este modo, lo que debiera ser motivo de celebración y orgullo por el reconocimiento social a la importancia de la filosofía, es hoy un talón de Aquiles.

En tiempos donde en forma rápida quieren hacernos creer y asentir a la propaganda de las grandes corporaciones tecnológicas de que el destino es indefectible y que debemos idiotizarnos con las pantallas, la IA y todo el entramado de la cibertecnología, la filosofía sigue siendo esa praxis incómoda que no se fascina con los trucos de prestidigitación, ya sean los que realizaban los taumaturgos y otras profesiones de charlatanes en el mundo antiguo, ni las disputas bizantinas o las del tecnopoder de Silicon Valley en la actualidad. Quizá por eso tantas y tantos filósofos a lo largo de la historia han pagado con su vida, con el exilio, con la censura y con otras múltiples formas de persecución. Preguntar es muchas veces peligroso. Pero, más lo es, cuando quienes lo practican tienen negado el derecho a hacerlo.

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