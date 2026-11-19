Hay una contradicción en el debate sobre la baja fecundidad en Chile: tener hijos y formar una familia siguen siendo proyectos valorados, pero las condiciones para llevarlos adelante parecen cada vez más difíciles de sostener. No se trata necesariamente de que las personas hayan dejado de valorar la maternidad y la paternidad, sino de que nuestras instituciones, relaciones laborales y sistemas de apoyo no se han adaptado a las exigencias de la crianza ni a las expectativas actuales.

La Encuesta Nacional Bicentenario UC 2026 muestra esta tensión. Un 81% señala que tener o formar una familia da mucho o bastante sentido a su vida; un 96% considera que ver crecer a los niños produce felicidad y un 82% reconoce que tener hijos ayuda a crecer como personas. Esta valoración convive, sin embargo, con tasas de natalidad históricamente bajas.

Entre expectativa y realidad hay obstáculos concretos. Un 59% considera difícil encontrar una pareja con quien proyectar tener hijos y un 47% cree que hoy es mejor tener pocos porque no se puede confiar en que el matrimonio dure para siempre. A esto se suman las preocupaciones materiales: un 63% estima que criar hijos implica muchas preocupaciones y problemas, y un 60% considera que son difíciles de mantener. Tener hijos supone una decisión de largo plazo, en un contexto en que construir y sostener un proyecto familiar con hijos parece cada vez más exigente.

La tensión entre maternidad y desarrollo laboral es aún más evidente. Un 71% cree que tener niños dificulta que las mujeres trabajen. Además, un 51% considera que las mujeres deberían quedarse en casa mientras sus hijos son pequeños, opinión que alcanza al 64% en el nivel socioeconómico bajo y al 38% en el alto. Estas cifras muestran que el costo de criar sigue recayendo, en buena medida, sobre las madres. No basta con resolver horarios o quién recoge a los niños: se requiere un sistema de cuidados corresponsable, en que familias, empleadores, servicios de cuidado y políticas públicas reconozcan la crianza como una responsabilidad social, y no como un problema privado de cada hogar.

Quizás el dato más revelador es que solo un 38% considera que Chile apoya a las mujeres para tener hijos. Esta percepción obliga a mirar más allá de las consecuencias demográficas de la baja fecundidad —como el envejecimiento o la sostenibilidad de la protección social— y ampliar el foco a las condiciones que hacen posible formar una familia y criar.

Antes de preguntarnos cómo lograr que las personas tengan más hijos, deberíamos preguntarnos qué necesitan para tener los que desean y criarlos en buenas condiciones. Esa es la pregunta que convoca a académicas y académicos de distintas disciplinas en la mesa de expertos en natalidad y crianza del Centro de Políticas Públicas UC: contribuir a generar propuestas para que las aspiraciones de las personas encuentren condiciones reales para hacerse posibles.

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