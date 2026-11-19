Hace unos días, en una comida con amigos, alguien preguntó quién pensaba comprarse una casa en los próximos cinco años. Por supuesto, nadie levantó la mano. Hubo risas y también un silencio incómodo.

La escena está lejos de ser una anécdota trivial. De acuerdo con la última edición de la encuesta Cadem, cerca de siete de cada diez chilenos miran con pesimismo el futuro del país. Es la cifra más alta desde que comenzó la serie, hace más de una década. El ánimo se repite al consultar a los encuestados sobre su propia situación económica familiar. No son datos aislados. Casi toda la evidencia disponible apunta a que la población chilena atraviesa por un tránsito histórico particularmente signado por el escepticismo, la desilusión y la perplejidad, allí donde —como escribía Daniel Innerarity— el malestar se encuentra con la incertidumbre. Los actuales gobernantes del país no son aprobados ni apoyados siquiera por una mayoría de quienes les dieron su voto hace menos de un año. No hay satisfacción con la situación actual, personal o colectiva, ni optimismo respecto a una eventual mejoría en el futuro cercano.

Chile no se cae a pedazos, ni ahora ni hace un año, pero la construcción de país parece haberse detenido mientras sus bases se resquebrajan. La melancolía predomina. Freud la distinguía como aquello donde la pérdida no tiene nombre y el reproche termina en frustración con uno mismo. Por eso, Chile no está de duelo. Está frustrado, desilusionado, melancólico. Sabemos que algo perdimos, no sabemos qué.

La economía chilena ha entrado ya en recesión, el desempleo se empina por sobre los dos dígitos —con especial fuerza entre los jóvenes y las mujeres— y el costo de la vida sigue aumentando, mientras se paralizan obras públicas, se cancelan proyectos, se cierran emprendimientos e industrias completas parecen estar bajo asedio. Nuestros vínculos sociales se vuelven cada vez más frágiles y débiles; lo poco que nos queda de integración social se desvanece. La crisis de la vivienda, severamente desatendida hasta el momento, amenaza a una generación completa, la nuestra —la misma de la comida anterior—, que ve esfumarse la posibilidad de tener un mejor pasar que sus padres. El contexto internacional tampoco ayuda.

¿Y la política? José Antonio Kast asumió la presidencia en marzo con un discurso altisonante y un diagnóstico ídem. Había llegado el momento, decía, de tomar decisiones drásticas para reubicar al país en una senda de prosperidad, seguridad y libertades. La humillante derrota de sus predecesores parecía anunciar un ciclo nuevo en la política chilena. Casi nueve meses después de asumir el mando, el gobierno se encuentra empantanado en su propia incapacidad y desorden interno, sin haber atendido realmente aquellas crisis que explican en buena medida su ascenso —seguridad pública, economía e inmigración— a la vez que carece de una visión estratégica que pueda fundamentar el caos de decisiones contradictorias y difíciles de justificar en materia de presupuesto, servicios públicos y administración del Estado.

El único ámbito en el cual el oficialismo ha mostrado la firmeza y claridad prometida, la economía, es también hoy la espada de Damocles que pende sobre él. El programa de Jorge Quiroz repite la receta acostumbrada de la derecha chilena: bajar impuestos a los grandes capitales y eliminar regulaciones. Sin embargo, ni sus acciones ni las expectativas del mercado sobre ellas han podido levantar suficientemente, hasta el momento, a la economía chilena de su escuálida situación presente. Cada día en que se profundiza la recesión es un día en que aumenta la desconfianza respecto de los “sacrificios” que ha solicitado el gobierno, cuyo horizonte estratégico parece demasiado rústico, demasiado difuso.

Pero el pesimismo no equivale solamente a un rechazo de la situación actual. También es el vértigo que produce la inexistencia de alternativas. Luego de sufrir una de las peores derrotas de su historia, las fuerzas políticas del centro hacia la izquierda no han elaborado una reflexión suficiente sobre las causas de su descalabro y, por el contrario, parecen atrapadas en una dinámica de polarización afectiva insustancial centrada exclusivamente en la denuncia del adversario. Mientras más adjetivos calificativos, mientras más posts en redes sociales, mejor. Lo reconocemos, también hemos compartido el post y celebrado el reel. Y aunque sea cierto que el gobierno actual tiene fallas sistemáticas, insistir en ello no sirve de mucho cuando no se presenta una alternativa y la experiencia inmediata, mal que nos pese, terminó como terminó.

Lo cierto es que ninguno de los principales bloques políticos tiene hoy una perspectiva estratégica de futuro, asentada en un diagnóstico trabajado y fundamentado, con propuestas programáticas sólidas y una narrativa con profundidad histórica que les permita movilizar voluntades en torno a un proyecto esperanzador, ilusionante, optimista al fin y al cabo. No las tiene la derecha gobernante, ni la confusa y abigarrada unidad de la izquierda, ni la demagogia del Partido de la Gente. El pesimismo actual es tanto el repudio de lo existente como el horror del vacío.

Ante esta situación, creemos que ha llegado el momento de comenzar a pensar en algo nuevo. A tres años de las próximas elecciones, sin las prisas del ritmo electoral y las inercias de las burocracias partidarias, no podemos caer en la tentación de entrar en la danza de nombres o en el ajuste de las alianzas tácticas. Sin dejar de trabajar en lo inmediato, necesitamos pensar el futuro del país para construir una alternativa que permita ofrecer un horizonte de esperanza, poniendo las ideas y el proyecto por delante. Sin prejuicios, sin camisas de fuerza de ningún tipo. Buscando nuestro propio camino, porque no es posible responder a nuevos problemas con soluciones prefabricadas y discursos gastados.

Hannah Arendt insistía en que lo propio de la acción política es la capacidad de comenzar. Cada generación llega al mundo con la posibilidad de iniciar algo nuevo. De eso se trata la política.

Es la hora precisa de comenzar un camino para salir de la melancolía. No con una lista de supermercado, sino con pocas apuestas, pero bien hechas. Cumpliendo la palabra y demostrando que gobernar es hacer.

Primero, la integración social. La disolución de nuestros vínculos y una cultura de individualismo rampante nos impide reconocernos como parte de una misma comunidad, con un destino compartido y significativo. Recuperar la gramática del bien común, de la solidaridad y el pluralismo —sobre todo frente a la crisis de sentido que campea en las generaciones más jóvenes— no se decreta con fuerza de voluntad. Se hace posible, entre otras cosas, con plazas iluminadas, recuperando obras paralizadas, promoviendo jornadas laborales que dejen tiempo libre y barrios más seguros, disponiendo las condiciones para una revitalización del tejido social y comunitario. Es política pública impulsada en torno a un objetivo estratégico, no un consejo de bienestar.

Segundo, un Estado que haga y políticos que cumplan. Encarar, sin pirotecnia ni eslóganes facilistas, nuestro estancamiento productivo, la inseguridad, la crisis de empleo y el alto costo de la vida. Promoviendo al sistema democrático como una plataforma garante de derechos y paz social, a la vez que unos lentes para mirar la realidad donde la ética sea el respeto de los derechos humanos y la persona, a través de la justicia social y el bien común.

El futuro nunca está garantizado. No tendremos soluciones mágicas ni ofreceremos resolver los problemas de un plumazo, como ya lo han hecho otros. Pero sí creemos que es posible hacer las cosas de manera diferente y mucho mejor, con propuestas concretas y un camino para recorrer en conjunto. Quizás así lograremos que la política no sea un motivo de amargura y pueda, al fin, sacarnos del pesimismo que hoy nos gobierna.

La melancolía no se cura con indignación, tampoco con nostalgia. Se cura atreviéndose a empezar de nuevo. Conversando, incluso con quienes se piensa distinto. Y quizás, recuperada la esperanza, la próxima vez que en una comida alguien pregunte por el sueño de la casa propia, alguna mano se levante.

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