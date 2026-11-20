Viajé a Brasil para la segunda vuelta cuando casi todos daban a Lula por derrotado. Flávio Bolsonaro había ganado la primera ronda, las encuestas hablaban con suerte de un empate y más de un amigo me preguntó para qué gastaba mi tiempo y recursos en acompañar una causa perdida. Igual fui, porque sentía que lo hacía en nombre de muchas chilenas y chilenos que sabían que esa noche se decidía buena parte del futuro de América Latina, y quería dejar clara nuestra postura, ganara quien ganara.

Nunca pensé encontrarme en la calle con tanta gente común y corriente, millones que celebraban con lágrimas de alegría, sin importar su color de piel, su religión, su orientación sexual ni su estatus social: Todos juntos, como iguales, frente a un presidente que abrazaba a un pueblo con la promesa de una vida digna para todos, sin distinciones odiosas.

Del carnaval por la victoria de la democracia sobre el autoritarismo, volví a un país cansado, triste, gris. El desempleo llegó a 9,8% en el último trimestre medido por el INE, la economía está estancada y el Congreso lleva meses empantanado en proyectos que ni sus autores defienden con convicción. En la feria y en la micro se repite que vamos para atrás, que estamos perdiendo lo que costó treinta años de democracia conseguir, con todo lo que quedó pendiente.

En La Cisterna lo vemos en la fila de la oficina municipal donde los vecinos van a buscar empleo, en los almacenes a los que les cuesta más llegar en azul a fin de mes y en familias que habían salido adelante y hoy vuelven a golpear la puerta del municipio. Hay muchachos que terminaron el liceo y no tienen trabajo ni estudios a la vista. Con la falta de empleo, crece la inseguridad, y de ese miedo se aprovechan quienes prometen seguridad sin darla.

El gobierno de José Antonio Kast asumió anunciando una emergencia contra el delito. Ocho meses después su Ministerio de Justicia firmó rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores y también a peligrosos narcotraficantes. También rebajará los impuestos a las empresas y personas más ricas de Chile, a costa de recortes a los más pobres. Con ese historial, ya no tiene cómo presentarse como el gobierno del orden, la justicia y la seguridad.

Tampoco creo que la salida vaya a provenir solo de quienes hoy están en el tablero. Hay parlamentarios y dirigentes que trabajan en serio, pero el sistema se acostumbró a repetir las mismas posiciones. Cada uno sabe de memoria lo que va a responder el otro, mientras el tiempo sigue pasando y nada cambia sustancialmente.

Urgen ideas nuevas y sumar a gente que hoy está fuera de la política formal, entre ellos, dirigentes vecinales, organizaciones territoriales, alcaldes y concejales independientes, trabajadoras y trabajadores, y las mujeres que sostienen el cuidado de sus familias sin ningún reconocimiento.

Habrá quien piense que viajar a Brasil fue puro voluntarismo. A mí me parece que cuando nadie se atreve a contradecir un resultado que se da por escrito, ese resultado termina cumpliéndose, y en Chile corremos ese riesgo.

Nada nos obliga a aceptar la crisis a la que nos están llevando, con su ajuste, la impunidad para los cercanos al poder y los retrocesos en derechos sociales. A quienes gobiernan les sirve que nos resignemos, que agachemos la cabeza y sigamos creyendo que nos merecemos esto.

Voluntad para Chile, el movimiento al que adhiero, parte de un gesto parecido al de ese viaje: El de dar el paso antes de saber cómo termina la historia. Es una opción, y por lo tanto, una toma de partido, y es una palabra empeñada en tiempos en que abundan las promesas sin dueño. La entendemos también como la disposición a enfrentar lo que venga, que no será poco, con una firme vocación de cambio y sin dejar a nadie atrás.

La estamos armando desde abajo, con encuentros en Puente Alto, La Cisterna, el Biobío y Coquimbo, y con las organizaciones que salieron a las poblaciones cuando los temporales inundaron las casas. Queremos representar el espíritu comunitario de esa gente que siempre está disponible para solidarizar con el vecino caído en desgracia. Esa que regala su tiempo libre para transformar la sede vecinal en centro de operaciones cada vez que el barrio enfrenta una emergencia. La que se organiza en un comité de seguridad, cuando asume que el Estado no está y seguirá ausente de su pasaje o de su plaza. Esa que es la primera en juntar los palos para volver a parar la casa que ardió en un incendio.

Nos levantamos como una organización política que priorice los intereses de las mayorías trabajadoras y la defensa de sus derechos humanos, que luche contra los abusos del poder económico, las AFP, las Isapres, las autopistas, las constructoras, los coludidos y quienes siguen destruyendo nuestro medio ambiente. Proponemos una estrategia de desarrollo nacional y latinoamericanista, a escala humana, que no subordine su crecimiento a intereses imperialistas. Un modelo de democracia participativa que nos permita decidir aquello que nos afecta, no solo cada cuatro años, sino una que genere los cambios profundos que Chile y sus comunidades necesitan para vivir dignamente, con presencia activa en la toma de decisiones de quienes habitan los territorios.

Ya contamos con experiencias exitosas. No venimos desde la marginalidad ni la crítica destructiva. Tampoco de la elite ni del purismo ideológico. Estamos en alcaldías, concejalías, senadurías y gobiernos regionales reconocidamente eficientes y transformadores, que demuestran con hechos que nuestra propuesta y aporte político es posible y necesario.

Si usted siente que el país va para atrás y no quiere quedarse mirando, lo invitamos a sumarse.

Hace pocos días, millones de brasileños se negaron a darse por vencidos. Nosotros tampoco pensamos hacerlo.

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