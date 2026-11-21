La reunión de Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, celebrada en China al margen de la cumbre de la APEC, probablemente será recordada más por sus fotografías que por sus resultados. Por primera vez, los tres mandatarios aparecieron reunidos para discutir el futuro de la seguridad mundial. Sin embargo, tras ochenta minutos de conversaciones, el comunicado final ofreció poco más que una colección de buenas intenciones.

Los tres líderes proclamaron su compromiso con la paz, anunciaron futuras conversaciones sobre los riesgos nucleares, prometieron contribuir a la estabilidad energética y propusieron reformar Naciones Unidas. Ningún acuerdo concreto sobre desarme, ninguna solución para Ucrania ni compromisos verificables sobre los conflictos internacionales. Resulta sorprendente que la declaración omitiera mencionar expresamente las guerras que hoy amenazan la estabilidad mundial.

La mayor importancia del encuentro radica en su significado político. Estamos ante una nueva ofensiva contra el multilateralismo y una reivindicación de la vieja política de las grandes potencias, aquella que supone que el destino del planeta puede resolverse mediante acuerdos entre unos pocos líderes.

No faltaron quienes imaginaron una nueva Yalta. La comparación resulta históricamente abusiva. La conferencia de 1945 fue consecuencia de una guerra mundial y reunió a las potencias vencedoras cuando se discutía la organización de la posguerra. En Shenzhen no existía ninguna circunstancia semejante, aunque sí una pretensión de reproducir aquella fotografía y atribuirse una autoridad especial para administrar los asuntos internacionales.

En términos políticos, el gran beneficiado fue Putin. El responsable de la invasión de Ucrania obtuvo un reconocimiento internacional invaluable, el de sentarse entre los tres grandes, en igualdad protocolar con los presidentes estadounidense y chino. Para un mandatario sobre quien pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional, el resultado constituye un éxito diplomático considerable.

El otro triunfador fue China. Xi Jinping demostró la capacidad de su país para convocar, recibir y reunir a los dirigentes de las principales potencias nucleares. La impecable organización y el extraordinario despliegue diplomático produjeron algunas de las imágenes internacionales más impactantes de los últimos años. Su circulación planetaria reforzó la posición de China como protagonista indispensable de la política mundial.

Trump, en cambio, llegó después de una severa derrota de su partido en las elecciones legislativas estadounidenses. El cuadro resulta evidente: dos autócratas consolidados compartieron la mesa con un presidente democráticamente elegido cuyas inclinaciones autoritarias han encontrado una contundente respuesta en las urnas.

Hay otro aspecto particularmente preocupante. Los tres mandatarios mantienen, desde posiciones diferentes, una relación conflictiva con las instituciones internacionales y los límites que estas imponen al ejercicio del poder. Aunque declararon su voluntad de reformar la ONU, ninguno precisó el alcance de esa reforma. Sus cuestionamientos a la justicia penal internacional resultan todavía más reveladores. Bajo el argumento de defender la soberanía nacional se insinúa un orden donde las grandes potencias puedan actuar con menos controles y responsabilidades.

La ONU necesita reformas profundas. Su impotencia frente a numerosas guerras es evidente. Sin embargo, debilitarla hasta volverla irrelevante, o sustituirla en los hechos por acuerdos entre potencias, significaría retroceder décadas en la construcción del derecho internacional.

La gran ausente fue Europa. También quedaron fuera las potencias intermedias y las numerosas naciones cuya seguridad y desarrollo dependen de reglas compartidas. Europa, con su tradición democrática, su experiencia de integración y su capacidad económica, debería constituirse en un cuarto gran polo internacional, capaz de defender el multilateralismo, la paz y el Estado de derecho frente a las pretensiones de esta tríada.

La fotografía de Shenzhen tampoco fue el registro de una negociación íntima y reservada. Los mandatarios conversaron frente a delegaciones de funcionarios y diplomáticos, bajo una cuidadosa puesta en escena. La dimensión pública del encuentro formaba parte de su propósito político.

Nada impide valorar el diálogo entre potencias nucleares. Es preferible que conversen a que profundicen sus enfrentamientos. Lo preocupante comienza cuando esa conversación pretende sustituir las instituciones internacionales y reservar a tres gobernantes el derecho de decidir por todos.

Shenzhen dejó una fotografía espectacular, está por verse si dejará algo más. Por ahora, su principal mensaje parece ser que los poderosos desean volver a organizar el mundo entre ellos. Precisamente por eso, las democracias y las naciones medianas tienen razones suficientes para inquietarse. Y reaccionar.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.