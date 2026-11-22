Su columna en El Mostrador, a propósito del libro de Álvaro Vergara, invita a leerlo con más seriedad. Pero leer en serio a Friedman exige también reconocer dónde la evidencia lo ha corregido.

Parto de una distinción simple. Friedman fue un economista monetario de primer nivel. Como guía de política financiera, fiscal y empresarial, en cambio, su historial es bastante más discutible. Defender su legado sin separar ambas cosas es hacerle un flaco favor.

Lo que Friedman acertó

Su mayor aporte es Historia monetaria de los Estados Unidos, escrita con Anna Schwartz. Mostraron que la Gran Depresión de 1929 no fue una falla inevitable del mercado, sino que la agravó una Reserva Federal que dejó contraerse la oferta de dinero y quebrar a miles de bancos. La tesis se volvió consenso. Esa lección guió la respuesta de la Fed en 2008, ampliando la liquidez y la base monetaria.

También acertó en 1967, cuando advirtió que no existía un intercambio permanente entre inflación y desempleo. La guerra de Vietnam y el permanente déficit fiscal resquebrajaron el edificio keynesiano que se había construido desde el New Deal de los años 30 con Roosevelt, y posterior a la crisis del 1929. Tolerar más inflación solo compraría menos desempleo por un tiempo. La estanflación de los años setenta le dio la razón. De ahí vienen ideas que hoy son sentido común: la inflación persistente es un fenómeno monetario y conviene que los bancos centrales actúen con reglas creíbles. Chile, que vivió la hiperinflación, conoce bien el valor de esa lección.

Esa misma lógica ayudó a construir el consenso actual sobre bancos centrales que no financian al fisco y se guían por metas de inflación. Chile lo consagró en 1989 con la autonomía del Banco Central. Hay una ironía, eso sí: en 1962 el propio Friedman rechazó la idea de un banco central independiente, porque le parecía demasiado poder en manos de funcionarios no elegidos. Prefería una regla fijada por ley (crecimiento del dinero a una tasa constante). Su aporte fue el diagnóstico, no el diseño institucional que hoy tiene Chile.

Defendió los tipos de cambio flexibles cuando casi nadie lo hacía, y el mundo los adoptó tras el fin de Bretton Woods en 1971. Y propuso el impuesto negativo al ingreso: una transferencia en dinero a quien gana bajo cierto umbral, que se reduce de a poco a medida que el ingreso sube. La idea inspiró el crédito tributario EITC estadounidense y tiene parientes en nuestros subsidios al empleo. Que un liberal aceptara un piso de ingreso garantizado por el Estado debería incomodar a quienes lo caricaturizan.

Por último, entendió bien la competencia como disciplina. Los precios transmiten información que ningún planificador reúne, y en un mercado abierto la empresa que no busca eficiencia termina desplazada por otra que sí lo hace. Las economías que liberalizaron su comercio y abrieron sus mercados, Chile incluido, crecieron gracias a esa presión.

Donde la evidencia lo corrigió

El primer error lo reconoció él mismo. Su regla monetaria, que el dinero creciera a un ritmo fijo cada año, fracasó cuando Volcker y Thatcher intentaron aplicarla, porque la velocidad del dinero resultó inestable. En 2003 Friedman admitió que usar la cantidad de dinero como meta no había sido un éxito. Es un gesto honesto, pero también un recordatorio de que el rigor empírico que Paniagua le reconoce también lo desmintió.

El segundo está en el sistema financiero. Seamos precisos: Friedman no creía que la banca se autorregulara. Consideraba inestable la banca de reserva fraccionaria (la banca actual) y propuso reservas del 100%. Pero su obra se concentró en la cantidad de dinero y dejó en segundo plano el apalancamiento (endeudamiento), los derivados y la banca en la sombra. Y el clima intelectual que ayudó a crear favoreció la desregulación de 1999 y 2000, impulsada Alan Greenspan. Ahí se incubó la crisis subprime.

El tercero es la inversión pública. Friedman sostenía que el gasto fiscal desplaza a la inversión privada. La evidencia reciente apunta en otra dirección. Estudios del FMI sobre economías de la OCDE encuentran que la inversión pública atrae inversión privada, sobre todo cuando hay capacidad ociosa. En países en desarrollo, el Banco Mundial estima que cada dólar público arrastra cerca de 1,6 dólares privados. Hay condiciones, como la eficiencia del gasto, pero el desplazamiento automático de la inversión privada no se sostiene.

El cuarto es la empresa. Friedman fue lo bastante lúcido para decir que los grandes empresarios suelen ser enemigos del libre mercado, porque buscan privilegios en vez de competir. Habría condenado los subsidios que recibió Tesla de Elon Musk. Pero su receta, achicar el Estado, no resuelve el poder económico concentrado. Tampoco explica los casos en que la política industrial funcionó: Corea, Taiwán, China o el propio Estados Unidos. Y su doctrina de 1970, que la única responsabilidad de la empresa es ganar dinero, alimentó una cultura de cortoplacismo que hoy pocos defienden.

Su postura sobre la concentración agrava el problema. Friedman veía en el Estado, con aranceles, licencias y regulaciones, la principal fuente de monopolio. Al comienzo de su carrera apoyó las leyes antimonopolio. Pero en 1999 concluyó que hacían más daño que bien y que estaríamos mejor sin ellas. En tiempos de gigantes tecnológicos y de mercados chilenos dominados por pocos actores, en farmacias, pollos o papel tisú, esa confianza en que la competencia se defiende sola es difícil de sostener.

Chile ofrece un último ejemplo. La crisis de 1982 mezcló un tipo de cambio fijo, que Friedman no recomendaba, con una liberalización financiera sin supervisión, que sus ideas sí alentaban. Separar a Friedman de sus seguidores, como propone Vergara, es justo. Pero esa separación tiene límites.

Queda el tema que Paniagua prefiere aparentemente dejar en segundo plano. Friedman sostenía que la libertad económica es condición necesaria, aunque no suficiente, de la libertad política. En su visita de 1975 dictó en la Universidad Católica una charla sobre la fragilidad de la libertad, donde argumentó que los mercados libres terminarían erosionando el control político. Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, lo leyó como una confirmación de su tesis.

Pero en la carta que envió a Pinochet tras su reunión de 45 minutos no hay una sola línea sobre los presos, los torturados o los desaparecidos. Y la secuencia chilena admite otra lectura: la apertura económica convivió durante quince años con la represión, y la democracia volvió por un plebiscito y una movilización ciudadana, no por la mano invisible. No se trata de reducir su obra a ese episodio. Pero Chile tampoco sirve como prueba de que su tesis funcionó: la libertad política llegó quince años después que la económica, y con un costo humano que su carta ni siquiera menciona.

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