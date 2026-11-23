La convivencia entre chilenos y migrantes es una dimensión urgente y parte esencial de cualquier política migratoria que aspire a ser efectiva. La importancia de entender los desafíos que supone la relación entre población local y extranjera demanda instrumentos que levanten evidencia y políticas públicas que integren esa información en su diseño e implementación. La segunda medición del Índice de Tensión Migratoria permite contrastar esa idea con evidencia. A diferencia de las encuestas de opinión, el instrumento aplicado por el Centro de Políticas Migratorias no pregunta qué piensa la gente sobre la migración, sino qué le ocurrió a ella o a su familia durante el último año, tanto en el acceso a trabajo, vivienda, salud, educación y beneficios como en episodios de conflicto, delitos o diferencias culturales.

Hay dos hallazgos particulares que vale la pena destacar. El primero es que la proporción de personas en alta tensión pasó de 16,1% en 2025 a 9,5% en 2026, una disminución estadísticamente significativa y transversal a casi todos los grupos. Esta baja se concentra en la dimensión material, mientras la dimensión relacional se mantuvo prácticamente igual. Lo anterior se traduce en que menos personas sienten que la migración afectó su acceso a servicios, pero los episodios de conflicto y de incomodidad en la convivencia siguen en el mismo nivel.

El segundo hallazgo es territorial. En 2025 las zonas Norte y Poniente de Santiago duplicaban el nivel de alta tensión de la zona Oriente. Un año después, la distancia entre la zona más tensionada y la menos tensionada se redujo de un 12% a un 3%. Lo que todavía separa a los territorios no es el acceso a servicios, sino la convivencia. Norte y Poniente presentan los niveles más altos de tensión relacional, y la diferencia más marcada entre zonas se da en las molestias por diferencias culturales.

Estos resultados abren una pregunta de fondo. Si la experiencia directa de tensión afecta a menos de una de cada diez personas, ¿por qué la sensación de conflicto es tanto más amplia? La medición ofrece dos pistas. La primera es la distancia entre experiencia y percepción. En 2026, el 49% de los encuestados cree que existe un gran conflicto entre chilenos y migrantes, cinco veces más que quienes viven una alta tensión. En 2025 esa razón era de cuatro a uno. Ambas cifras bajaron, pero la percepción se alejó todavía más de la experiencia.

La segunda pista es el contacto. Entre quienes nunca se relacionan con personas migrantes, la alta tensión alcanza el 18,7%, el doble del promedio, mientras que quienes tienen amigos migrantes, baja a 3,2%. No es la cantidad de contacto lo que marca la diferencia, sino su calidad. El vínculo cercano y entre iguales se asocia a niveles de tensión muy bajos, en línea con lo que la literatura sobre contacto intergrupal ha documentado por décadas. Ninguno de estos datos prueba causalidad, pero sí permiten descartar una lectura. La tensión migratoria no se distribuye de manera homogénea en la población ni crece con la convivencia cotidiana y es más alta donde hay menos relación y donde el conocimiento del otro llega mediado por terceros.

La evidencia muestra que hay aspectos que están generando mayor tensión que otros y es ahí donde se pueden enfocar mayores esfuerzos y, por consiguiente, ampliar la forma en que el Estado aborda el tema migratorio. El primer paso es concentrar la acción en los territorios donde la convivencia sigue tensionada, con programas municipales de mediación comunitaria y espacios de encuentro en las zonas Norte y Poniente. El segundo es abordar de manera específica las diferencias culturales, que son la principal fuente de tensión en todas las zonas y la que más separa a unas de otras, con iniciativas interculturales en escuelas, barrios y espacios públicos. El tercero es invertir en vínculos. La amistad es la relación que más se asocia a una baja tensión, y las organizaciones sociales, deportivas y culturales son los espacios donde ese tipo de relación entre iguales puede construirse. Y el cuarto es dar continuidad y alcance nacional a este tipo de instrumentos, para que las decisiones se tomen sobre la experiencia de las personas en aquellos territorios donde desarrollan su vida y comparten con comunidades diversas.

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