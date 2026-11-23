Esa distancia entre lo que valoramos y lo que vemos hacer es el centro de la encuesta “Cuidar la democracia hoy”. La realizamos desde Más para Chile, escuela de liderazgo democrático, y Tenemos que Hablar de Chile, plataforma de diálogo y encuentro ciudadano, ambos programas impulsados por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Algo que se repite en casi todas las respuestas es que el problema parece estar siempre en los demás.

Dos de cada tres encuestados creen que los chilenos somos buenos para quejarnos de la democracia sin aportar a ella. Apenas el 34% cree que escuchamos y respetamos a quienes piensan distinto. Pero el 53% dice conversar con frecuencia con personas que no piensan igual. La Encuesta Nacional Bicentenario UC 2026 muestra algo parecido: el 80% percibe un gran conflicto entre izquierda y derecha, pero el 59% dice que compartir el pensamiento político no importa para hacer una amistad.

Vemos la división afuera, no necesariamente en nuestra mesa.

Aun así, el cuidado de la democracia no se deja solo en manos de otros. El Gobierno aparece como principal responsable de cuidar la democracia (78%), pero la ciudadanía es la segunda mención (48%), por sobre el Congreso (42%) y los partidos (19%). Ese segundo lugar pesa más si se mira junto a otro dato de la Encuesta Bicentenario: la confianza en el Gobierno se mueve entre 11% y 14% desde 2022, con administraciones de distinto signo, y la de partidos y parlamentarios no supera el 3%. Cuando las instituciones a las que más les pedimos son las que menos confianza generan, lo que haga cada persona cobra más importancia.

¿Eso no significa que las instituciones se estén derrumbando? Probablemente no. El reporte más reciente del V-Dem Institute (Universidad de Gotemburgo), por ejemplo, mantiene a Chile entre las democracias liberales del mundo. Lo que se desgasta es otra cosa: el trato, la confianza mutua, la disposición a creer que el otro también busca el bien del país. En nuestra medición, solo el 32% cree que los chilenos pensamos en el bien común y no solo en el interés propio.

Nuestros datos también dan razones para no rendirse. El 54% identifica algo concreto que podría hacer en su vida cotidiana para fortalecer la democracia. Y los jóvenes, que miran con más escepticismo cómo convivimos, son también quienes más se ven actuando: el 66% de quienes tienen entre 18 y 30 años elige una acción concreta, frente al 42% de quienes tienen 61 años o más.

Lo que falta es el cómo. Cuando preguntamos qué impide participar en los asuntos de la comuna, después de la falta de tiempo (35%), aparecen la desconfianza hacia quienes organizan (30%) y el deseo de evitar discusiones políticas (29%). Nos alejamos de los espacios comunes justamente para no encontrarnos con quien piensa distinto.

Quizás el punto de partida esté más cerca de lo que creemos: en las conversaciones cotidianas con quienes piensan distinto, que según nuestros resultados son más frecuentes de lo que suponemos. El desafío es que salgan de lo privado y lleguen a la junta de vecinos, al consejo escolar, a la comuna. Ahí la democracia deja de ser la de los demás y empieza a ser de todos.

La encuesta nos deja una pregunta que también es para quien lee: ¿qué estás haciendo tú para cuidar la democracia hoy?

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.