Que un parlamentario esté constitucionalmente protegido frente a determinadas consecuencias jurídicas de sus opiniones no significa que deba utilizar esa prerrogativa de manera temeraria. No puede convertirse en una herramienta para atribuir delitos sin fundamento a los adversarios políticos, imputarles intenciones abyectas, denostar a otras personas o difundir discursos de odio.

Cuidar las instituciones no significa solamente protegerlas de las agresiones que puedan provenir de otros órganos del Estado o de la ciudadanía. También supone respetar celosamente el ejercicio de las funciones que la Constitución les encomienda y comprender que las prerrogativas que se reconocen a quienes las integran tienen una justificación que trasciende sus intereses personales.

Durante los últimos meses hemos observado, en distintos debates parlamentarios, declaraciones de diputados y senadores que han generado polémica, herido susceptibilidades y provocado legítimas reflexiones acerca de la calidad de nuestra política y, particularmente, del nivel de nuestro debate público. Frente a estos episodios, conviene recordar la existencia de una institución de larga tradición constitucional: la inviolabilidad parlamentaria.

Esta institución supone que quienes ejercen los cargos de diputados y senadores no pueden ser objeto de persecución ni responsabilizados jurídicamente por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, bajo las condiciones que establece la Constitución. No se trata de una creación del constitucionalismo chileno. Algunos de sus antecedentes se remontan a la Inglaterra del siglo XVII, particularmente a la Bill of Rights de 1689, documento mediante el cual el Parlamento afirmó su independencia frente a la Corona y estableció que la libertad de expresión, los debates y los procedimientos parlamentarios no podían ser cuestionados ante tribunales ni fuera del Parlamento.

Posteriormente, esta garantía encontró reconocimiento en el primer gran texto constitucional escrito del constitucionalismo moderno: la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Su artículo I, sección sexta, estableció que los senadores y representantes no podrían ser cuestionados en ningún otro lugar por sus discursos o debates en cualquiera de las cámaras. De esta manera, la libertad de deliberación parlamentaria adquirió reconocimiento constitucional expreso.

En Chile, la inviolabilidad parlamentaria aparece tempranamente en la Constitución de 1828. Su artículo 42 establecía: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus encargos. No hay otra autoridad que pueda procesarlos ni aun reconvenirlos en ningún tiempo por ellos”. Como se advierte, se trataba de una formulación amplia, que protegía a los parlamentarios frente a cualquier reproche o persecución por sus opiniones y votos en el desempeño de sus funciones.

La Constitución actualmente vigente es bastante más restrictiva. Su artículo 61 dispone que los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Esta delimitación no es irrelevante: la protección constitucional no ampara cualquier declaración que un parlamentario formule por el solo hecho de ostentar esa condición, sino que se encuentra vinculada a espacios específicos del ejercicio de la función legislativa.

Ahora bien, ¿cuál es la justificación de la existencia de esta institución? Su propósito fundamental es asegurar la independencia del Parlamento frente a los demás poderes del Estado. La historia de la Bill of Rights inglesa es ilustrativa: se buscaba impedir que la Corona pudiera intimidar, perseguir o silenciar a quienes ejercían la representación política. La misma preocupación se encuentra presente en el diseño institucional de la Constitución estadounidense, construido sobre la separación de poderes y la necesidad de establecer mecanismos que impidan la concentración del poder.

Por consiguiente, la inviolabilidad parlamentaria no debe confundirse con una forma de impunidad ni entenderse como un privilegio personal que permita a sus beneficiarios actuar al margen de cualquier consideración de responsabilidad. Es una garantía institucional cuya razón de seres proteger la libertad del debate democrático y la independencia de la representación popular.

Precisamente por eso, su ejercicio exige una especial responsabilidad. Que un parlamentario esté constitucionalmente protegido frente a determinadas consecuencias jurídicas de sus opiniones no significa que deba utilizar esa prerrogativa de manera temeraria. No puede convertirse en una herramienta para atribuir delitos sin fundamento a los adversarios políticos, imputarles intenciones abyectas, denostar a otras personas o difundir discursos de odio. La protección constitucional no transforma esas conductas en ejemplos de buen ejercicio de la función pública.

Las instituciones también se deterioran desde dentro. Y lo hacen cuando quienes tienen el deber de servirlas confunden las garantías que la Constitución les reconoce con autorizaciones para actuar sin prudencia, respeto o responsabilidad. La inviolabilidad parlamentaria es indispensable para la democracia, pero su existencia no exime a quienes se benefician de ella de comprender el sentido y la finalidad que la justifican.

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