Como era de esperar, la cumbre trilateral entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, realizada en este último país el 19 de noviembre, al margen de la reciente cumbre de APEC, brindó pocas señales concretas que permitan ser optimistas respecto del futuro de los conflictos bélicos vigentes en Europa y Medio Oriente, así como de la situación global en términos generales.

Lugares comunes, como la necesidad de reformar la ONU para hacer más eficaz el cumplimiento de su misión central y el control de los arsenales nucleares, marcaron la cita, al menos en el papel, según lo consignado en su declaración final. Quizás la inclusión de una advertencia a la Corte Penal Internacional (CPI) para que no «abuse de su jurisdicción» podría ser el punto más novedoso de dicha nota oficial.

Sin embargo, hay que reconocer que esta reunión refleja un escenario que se estaría consolidando lenta, pero sostenidamente: el declive del orden mundial unipolar, más conocido como la «Pax Americana», caracterizado por una relativa estabilidad entre las grandes potencias, el liderazgo estadounidense y la expansión del libre mercado y de las instituciones internacionales bajo su influencia.

Paradójicamente, como planteó el destacado politólogo y escritor Fareed Zakaria en un reciente libro, “la Pax Americana creó las condiciones para los mayores desafíos a la hegemonía estadounidense: el ascenso de China como competidor y el regreso de Rusia como saboteador”.

Esta idea quedó en evidencia durante la cumbre trilateral, en la que el anfitrión exhibió su condición de igual frente a Trump, mientras el saboteador consiguió mostrarse como un interlocutor válido, pese a que, hasta hace poco, era considerado un paria internacional por haber iniciado la primera invasión de un país a otro en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Un ejemplo de ello es la intensificación del libre comercio entre países y de la interdependencia económica, impulsadas por Estados Unidos desde 1990, que brindaron a China una excelente oportunidad para aprovechar sus ventajas comparativas y convertirse en la potencia que hoy conocemos. Sus movimientos son determinantes para los precios de las materias primas y la cotización de distintas monedas, entre ellas el dólar y el euro.

Otro ejemplo es el descuido de Europa a la hora de resguardar sus capacidades estratégicas de defensa, confiada en la supuesta incondicionalidad de Washington para acudir en su rescate ante cualquier amenaza militar, principalmente proveniente de Moscú, al amparo del artículo 5 de la OTAN. Sin embargo, la relativización de ese compromiso estadounidense dejó de ser una posibilidad remota desde el primer mandato del actual inquilino de la Casa Blanca. Esto permitió a Putin poner a prueba cuán vulnerables son sus vecinos occidentales frente a un ataque armado, como el que inició en Ucrania hace casi cinco años.

Considerando todo lo anterior, el mundo estaría transitando hacia una especie de “Guerra Tibia”, concepto acuñado hace dos años por el destacado profesor francés de relaciones internacionales Bruno Tertrais en una de sus publicaciones académicas. Este escenario, según él, “estará marcado por crisis regionales y conflictos limitados, gracias al papel de disuasión extremo que juega la amenaza nuclear”.

Si bien este escenario se asemejaría al período “frío” que caracterizó al planeta entre 1945 y 1990, debido a la destrucción mutua asegurada que supondría un conflicto armado entre dos o más países poseedores de arsenales atómicos, una de las grandes diferencias con el contexto “tibio” es que este último incorpora, además de la dimensión militar, agudas disputas comerciales y tecnológicas. A ello se suma la capacidad de las partes enfrentadas para sostener, con mayor frecuencia, encuentros mediáticos y pomposos, como el infructuoso encuentro trilateral que se robó la atención mundial durante la cumbre de APEC 2026.

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