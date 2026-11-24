Thomas B. Edsall se pregunta en una columna reciente para el New York Times: “¿Qué hace una serpiente de cascabel cuando se ve acorralada?” Y responde: “Nombra a Stephen Miller como jefe de gabinete (chief of staff) en la Casa Blanca.”

Miller es el único de los colaboradores de Trump que ha estado a su servicio desde el inicio de su campaña presidencial en 2015. Tenía 30 años cumplidos cuando, en enero del 2016, se integra a su equipo donde sirve como arquitecto jefe de su política inmigratoria. Trump le encarga, además, escribir sus discursos, animar sus presentaciones de campaña y formular “America First”, la declaración de principios de su gobierno.

Brillante defensor de sus ideas, Miller es imbatible en sus entrevistas televisivas. Una vez que Trump es elegido se convierte en su mano derecha como redactor de sus órdenes ejecutivas y decretos leyes. Su lealtad perruna ha sido total y completa. Recientemente ha declarado en su presencia: “Si no fuera por el presidente Trump, los Estados Unidos de América no existiría hoy día. Juro fidelidad hacia Ud. y le prometo mi absoluta lealtad, mi compromiso inalterable y mi total devoción al éxito de su mandato y el éxito de nuestro país.”

Sin ser abogado, despliega un estilo argumentativo agresivo y mordaz que evoca a Roy Cohn, el implacable defensor jurídico de Trump en su juventud. Miller ha sido el poder detrás del trono y la eminencia gris del régimen. No es exagerado decir que el triunfo de Trump en 2016 se lo debe a Miller quien estilizó su política anti-inmigratoria con claras insinuaciones racistas. Los electores pasaron por alto los rasgos psicopáticos de su personalidad y quisieron creer que aspiraba ante todo por el interés común.

Como reacción frente a su aplastante derrota diez años más tarde, Trump ha instalado a su consiglieri en primera línea para recrear el escenario de su primer triunfo. Podrá dedicarse a lo único que realmente le interesa – completar sus proyectos arquitectónicos y consolidar su fortuna personal y la de su familia. La política es para él solo un medio para la realización de los fines que le dictan su fijación narcisista.

En primer lugar, a sus 80 años, y con algunas señales de decrepitud mental, Trump quiere inmortalizar su legado con monumentos faraónicos. Si Luis XIV construyó Versailles y Napoleón I levantó un Arco de Triunfo luego de su victoria en Austerlitz, es natural pensar que el desvarío monárquico de Trump lo lleven a destruir un ala de la Casa Blanca para agregar un versallesco salón de baile. Proyecta también un enorme arco que ya tiene emplazamiento en línea con el monumento a Lincoln. Lo ha bautizado como Arco del Triunfo Militar, y seguramente espera que el pueblo espontáneamente lo aclame como Arco de Trump. Con sus 76 metros, será más alto que el de Paris que solo tiene 50 metros.

En segundo lugar, es significativo que el hijo pequeño de Miller haya participado en la fiesta de Halloween de la Casa Blanca disfrazado de soldado ruso. Miller buscaría sintonizar con la alianza de Trump con Putin, unidos para lograr la derrota de Ucrania. Es notoria la frustración de Trump con la negativa del presidente Zelensky de rendirse ante el imperialismo ruso y ceder sus territorios.

Trump busca consolidar su fortuna personal y familiar lo que no ha logrado hacer plenamente en Estados Unidos. Sus negocios han fracasado en parte porque el sistema judicial ha sido capaz de anular su peculiar arte negociador, su “art of the deal”, aprendido de la mafia de la construcción en Queens, NY. Piensa que sus negocios deberían prosperar bajo con la protección que le podría brindar la corrupción mafiosa de Putin en Rusia.

Luego de su trilateral con Xi y Putin en Beijing, ha quedado en claro que tres imperios contemporáneos intentan repartirse la tierra ignorando el derecho internacional. Hace pleno sentido que Trump, en esa misma reunión, denuncie la existencia de la Corte Penal Internacional. Es un regalo para Putin quien quiere proseguir sin obstáculos su guerra criminal contra Ucrania, y es algo que también él necesita para estrangular la economía de Canadá y anexar ilegalmente su territorio. Nada nuevo aquí. Plutarco consigna la respuesta de Pompeyo a los habitantes de Mesina, quienes le enrostran la ilegalidad de su invasión: “¿No cesaréis de citarnos leyes a los que ceñimos espada?”

Para evitar que en Washington le citen la Constitución y las leyes, Trump cuenta con Miller quien ha anunciado en estos días su intención de llevar a juicio a los legisladores que busquen acusarlo constitucionalmente por corrupción. Afortunadamente Miller no es abogado constitucionalista y no podrá redactar decretos leyes que transfieran el Poder constituyente del pueblo a Trump, y destruyan así la Constitución de 1785, implementando una nueva a su medida. No creo tampoco que la prensa liberal en Estados Unidos esté dispuesta a justificar tal pronunciamiento, y a defender la legitimidad de origen y de ejercicio de un régimen trumpista.

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