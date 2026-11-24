Muchas de las universidades contemporáneas transitan por una encrucijada extremadamente compleja de resolver. Crecientemente sometida a los dictámenes de la mercantilización del saber y al fetiche de los rankings internacionales, muchas de estas entidades educativas han transformado la producción de conocimiento en un indicador de rendimiento puramente cuantitativo. Sin embargo, como nos recuerda la lúcida advertencia de Immanuel Kant en su Conflictos de las Facultades, la labor académica no puede reducirse a una mera maquinaria de engranajes productivos sin desnaturalizar su esencia crítica. A la luz de recientes evidencias empíricas sobre gobernanza universitaria en Chile, es imperativo interrogarse sobre lo siguiente: ¿puede germinar el pensamiento riguroso bajo el peso de un clima institucional tensionado y una burocracia asfixiante?

Lejos de ser un mero reflejo del talento individual, la productividad científica se configura como un fenómeno organizacionalmente mediado. Como bien postulaba Wilhelm von Humboldt al concebir la universidad moderna como una comunidad donde la ciencia y la libertad se entrelazan, el investigador necesita de un hábitat institucional propicio. Los hallazgos de muchas investigaciones, demuestran que la gobernanza -entendida no como control punitivo, sino como participación, transparencia y reglas claras- actúa como el sustrato indispensable sobre el cual el liderazgo académico debe erigirse como un puente articulador, y no como una especie de “capataz” que exige frutos sin proveer las semillas, ni mucho menos nutrientes para su crecimiento.

Aquí radica la paradoja más inquietante de la academia actual: la correlación entre el liderazgo meritocrático y el surgimiento de un clima laboral fuertemente tensionado. Cuando la exigencia de publicar artículos de alto impacto se desacopla de las condiciones reales de trabajo -sobrecarga docente, escasez de tiempo, faltas de apoyos institucionales y murallas hiperburocráticas-, la meritocracia degenera en una tecnocracia alienante. Max Weber advertía sobre los peligros de la racionalización instrumental cuando la “jaula de hierro de la burocracia” ahoga el espíritu. En nuestras universidades, la “hipeburocracia” y la desalineación entre gestión e investigación amenazan con fracturar la salud mental de los claustros, transformando el noble anhelo de indagar en una fuente constante de angustia institucional.

Por consiguiente, repensar la gobernanza universitaria exige un retorno a la phronesis aristotélica en la toma de decisiones. No se trata de abdicar del rigor ni de renunciar a la excelencia, ni dejar de lado la producción científica, sino de comprender que la ciencia florece únicamente en la confianza, la autonomía y el bienestar compartido. Si las instituciones superiores anhelan trascender el mero cumplimiento métrico, deberán transformar sus estructuras de poder en espacios de co-creación, donde la gestión sirva a la investigación y el liderazgo sea, ante todo, un acto de emancipación intelectual.

Como sentenciara el propio Karl Jaspers en La idea de la universidad, “la búsqueda incondicional de la verdad solo es posible allí donde el espíritu se halla exento de toda tutela utilitaria; pues la universidad no existe para fabricar rendimiento, sino para albergar la conciencia lúcida de una época”.

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