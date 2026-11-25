Cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, volvemos a hablar de una violencia que persiste y adopta nuevas formas. Hoy, una parte de esa conversación debe dirigirse a las tecnologías que utilizamos para informarnos, estudiar, trabajar y comunicarnos. La inteligencia artificial generativa abre oportunidades, pero también puede ampliar prácticas de discriminación y violencia contra las mujeres.

Las imágenes íntimas falsas creadas sin consentimiento, la suplantación de identidad y el acoso digital son algunas de sus manifestaciones más visibles. Sin embargo, sería un error reducir el problema a esos casos. También debemos observar las formas más cotidianas y menos evidentes en que estas herramientas representan a mujeres y hombres, distribuyen autoridad o reproducen estereotipos. Cuando un sistema asocia reiteradamente el liderazgo y la tecnología con figuras masculinas, mientras sitúa a las mujeres en tareas de cuidado, no solo produce una imagen: contribuye a reiterar una idea social acerca de quién puede ocupar determinados lugares.

No significa que una máquina tenga prejuicios propios. Los sistemas se desarrollan mediante decisiones humanas, se entrenan con datos provenientes de sociedades desiguales y responden a intereses y criterios que no siempre conocemos. Por eso, sus resultados no deberían asumirse como neutrales, por convincentes o sofisticados que parezcan.

En julio de 2026, durante la postconferencia de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR), realizada en la Universidad de Galway, Irlanda, compartimos reflexiones con investigadoras y representantes de organizaciones internacionales sobre una agenda feminista para la inteligencia artificial. Allí apareció una pregunta que trasciende la detección de sesgos: ¿quién diseña estas tecnologías, con qué datos, bajo qué reglas y con qué posibilidades de participación y control ciudadano?

Para Chile, esa pregunta abre desafíos concretos. El primero es producir evidencia situada. No basta con trasladar conclusiones de estudios realizados en otros idiomas o contextos. Necesitamos investigar cómo los sistemas generativos representan a mujeres chilenas y latinoamericanas, considerando la diversidad de edades, territorios, orígenes, situaciones de discapacidad y condiciones sociales. Una mirada interseccional permite reconocer que las desigualdades no afectan a todas de la misma manera.

Un segundo desafío es exigir transparencia y evaluación. Las auditorías de sesgos algorítmicos pueden identificar patrones discriminatorios en los resultados de los sistemas; la trazabilidad y la rendición de cuentas ayudan a preguntar cómo se toman decisiones y quién responde por sus efectos. No siempre es posible conocer el funcionamiento interno de una plataforma, pero esa dificultad no debería impedir evaluaciones independientes ni una discusión pública sobre sus consecuencias.

El tercer desafío, estrechamente relacionado con nuestro trabajo en comunicación y educación, es la alfabetización crítica en inteligencia artificial. Aprender a escribir instrucciones para obtener respuestas útiles no equivale a comprender la tecnología. También necesitamos enseñar a contrastar información, interrogar las representaciones que produce, identificar omisiones y reconocer cuándo una respuesta aparentemente objetiva puede contener estereotipos. Esto importa en las escuelas y universidades, pero también en el periodismo, donde imágenes, textos y voces sintéticas pueden circular como si fueran registros auténticos.

Las instituciones de educación superior tienen una doble responsabilidad: formar profesionales capaces de examinar críticamente estas herramientas y revisar los criterios con que ellas mismas las incorporan. ¿Quién decide qué sistemas se utilizan en las aulas? ¿Se consideran sus efectos sobre la autonomía docente, la privacidad y la igualdad? La adopción tecnológica no puede quedar separada de la deliberación pedagógica y ética.

Desde la Red UNESCO UNITWIN sobre Género, Medios y TIC hemos contribuido a experiencias de investigación y formación que examinan los sesgos de género en contenidos producidos por inteligencia artificial generativa. Esta colaboración internacional nos recuerda que el conocimiento académico cobra especial sentido cuando se traduce en preguntas públicas, orientaciones educativas y herramientas para la ciudadanía. También exige diálogo con organizaciones de mujeres, especialistas en tecnología, instituciones y quienes toman decisiones.

La prevención de la violencia de género en entornos digitales requiere respuestas frente a agresiones concretas, pero también atención a las condiciones que las hacen posibles o las normalizan. Por eso, el 25 de noviembre es una oportunidad para ampliar nuestra mirada: preguntarnos no solo qué daños pueden causar estas herramientas, sino qué representaciones refuerzan, quiénes quedan fuera de su diseño y cómo podemos intervenir en su desarrollo y uso.

La inteligencia artificial no está al margen de la cultura: participa en su producción. Si aspiramos a una sociedad más igualitaria, la educación, la comunicación y la perspectiva de género deben estar presentes en las decisiones sobre nuestro futuro tecnológico.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.