Chile ha hecho algunas de las reformas sociales más ambiciosas de su historia como la instalación del descanso postnatal de seis meses, la gratuidad universitaria para una larga franja de quienes declaran los menores ingresos o la garantía de una pensión básica para casi todos los mayores de 65 años, sin contar con que una parte considerable de la población ha cruzado en estos años el umbral de la pobreza. No han sido políticas tímidas ni simbólicas.

Descontando la pobreza, tienen beneficiarios masivos, presupuestos cuantiosos y efectos medibles. Sin embargo, ninguna de estas políticas ha modificado seriamente la percepción que tienen los chilenos de las oportunidades que ofrece el país en el que viven. En una serie que ha atravesado dos décadas de medición, en promedio apenas el 19% de los chilenos cree que la probabilidad de un pobre de salir de la pobreza es alta o bastante alta.

Con la gratuidad universitaria las cosas son aún más llamativas: en 2016, el año en que comenzó, 47% creía que un joven inteligente, pero sin recursos tenía una probabilidad alta de entrar a la universidad. Una década y cientos de miles de beneficiarios después, la cifra es 36%. Lo mismo sucedió después de la promulgación de la PGU en 2022, casi todos los chilenos siguieron pensando que la probabilidad de que un trabajador llegue a tener una pensión digna es baja o muy baja.

Con la maternidad ha sido lo mismo: quince años después del postnatal de seis meses (uno de los más generosos del mundo) apenas un poco más de un tercio cree que la sociedad chilena apoya la aspiración de nuestras mujeres de ser madres. Esta insensibilidad de la opinión pública respecto del progreso social es digna de consideración. ¿Por qué sucede esto? Podemos hacer varias conjeturas. Una de ellas es que estos avances se tomen como derechos adquiridos o como piso sobre todo por quienes nunca experimentaron el cambio señalado: nacieron en un mundo con menos pobreza o nunca supieron que alguna vez había que endeudarse para entrar en la universidad.

Los datos de Bicentenario muestran, sin embargo, que los mayores que observaron e incluso experimentaron ampliamente estos cambios manifiestan la misma insensibilidad que los más jóvenes. Soss y Schram (American Political Science Review, 2007) mostraron que una política debe ser visible y próxima para que sea realmente apreciada. Esta conclusión calza con nuestros datos de gratuidad que aparece mejor valorada por los jóvenes de 18 a 24 años para caer en los tramos siguientes de edad, pero el postnatal no ha modificado para nada la percepción correspondiente de las mujeres jóvenes. Según Mettler (The Government-Citizen Disconnect, 2018) muchos beneficiarios de programas públicos dicen no haber recibido nunca ayuda del gobierno, porque el beneficio llega por canales que ocultan al Estado. También es posible que estos datos se ajusten a la paradoja del optimismo privado/pesimismo público que se ha detectado en muchas partes (Whitman, The Optimism Gap,1998).

Una opinión pública crónicamente irritada y que ha retirado masivamente la confianza en sus instituciones nunca va a reconocer progresos, a pesar de que los experimenta satisfactoriamente en su vida cotidiana. No se debe olvidar que la opinión pública no se forma en la experiencia de cada cual, sino en una conversación fuertemente modelada por los medios de comunicación de masas que tienden a subrayar lo que falta.

La confianza en el gobierno ordena poco estos resultados: se podría esperar mayor optimismo entre quienes apoyan el gobierno de turno o también que las personas de izquierda tuviesen exigencias sociales más elevadas que las de derecha, y por consiguiente una evaluación más severa de lo alcanzado, pero nada de esto ocurre demasiado. Tocqueville decía que los males se vuelven intolerables cuando se vislumbra que pueden suprimirse. El progreso alienta expectativas de cumplimiento que se vuelven en contra de lo realizado: en vez de ser fuente de satisfacción alienta la insatisfacción.

Pero la conclusión no es que estas políticas hayan fracasado. Han mejorado la vida de millones de personas y cualquiera juzgaría que cada una de ellas es una política beneficiosa. Pero si lo que queremos es una sociedad que confíe en sus oportunidades, la lección es incómoda. Las transferencias y los beneficios, por generosos que sean, no cambian la percepción mientras no toquen el marco que la gente tiene probablemente en mente: las oportunidades de la maternidad siguen chocando con la rigidez del empleo femenino, la gratuidad universitaria no hace olvidar la segregación escolar de la que proceden la mayor parte de los estudiantes que acceden a ella, la superación de la pobreza se construye sobre un horizonte de vulnerabilidad y escasa protección frente a riesgos que devuelven eventualmente a esa misma pobreza, una pensión mínima garantizada no logra opacar las dificultades del mercado laboral que sostiene las pensiones. Una política social que no altera el marco puede ser eficaz y, a la vez, invisible. Conviene saberlo antes de esperar de ella una gratitud que no está en condiciones de producir.

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