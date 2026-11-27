En abril de 2008 el Tribunal Constitucional prohibió que los consultorios entregaran la píldora del día después. La pastilla siguió vendiéndose en las farmacias, de modo que la prohibición nunca alcanzó a quien podía pagarla y cayó entera sobre las mujeres que se atendían en el sistema público. Dos años después el Congreso corrigió el despropósito con la Ley 20.418. Pocas veces una decisión política tomada dentro de la consulta médica mostró tan rápido su verdadera forma.

Recordé ese episodio esta semana. El Senado rechazó la glosa con que el Gobierno buscaba quitar el financiamiento público a la hormonización de adolescentes trans, y la discusión se traslad de inmediato a otras mesas. RN pidió urgencia para un proyecto de ley que prohíbe estos tratamientos en menores de edad. La ministra de Salud, May Chomali, anunció que revisará las orientaciones técnicas y el lunes se reunirá con el Partido Nacional Libertario, que la amenaza con una acusación constitucional.

Llama la atención quiénes faltan en esas mesas. La ministra se reunió con la bancada de RN y recibirá a los libertarios, pero no ha anunciado encuentros con los equipos que atienden a estos adolescentes ni con sus familias. La revisión de una norma clínica se anuncia bajo la amenaza de un libelo, en una semana en que no apareció ningún estudio nuevo. En ninguna de esas reuniones hay un paciente ni las sociedades científicas.

La Circular N°3 del Minsal, de febrero de 2026, fija los 16 años como edad mínima para iniciar terapia hormonal y exige el consentimiento de madres y padres y la evaluación de un equipo especialista. Ningún adolescente decide solo y ningún médico receta por intuición.

Quienes quieren restringir dicen apoyarse en la evidencia. Es cierto que la investigación en este campo es joven. El informe Cass, que suele citarse y es el más prohibitivo de todos, pide extrema cautela antes de los 18 años, pero admite iniciar a los 16 o 17 cuando existe una justificación clínica clara, que es en lo sustancial lo que ya establece la circular chilena. La evidencia disponible tampoco muestra que obligar a esperar hasta la mayoría de edad produzca mejores resultados, y sí indica que la salud mental de muchos de estos adolescentes mejora con acompañamiento y tratamiento.

La disputa de fondo es otra. La medicina moderna se construyó sobre la idea de que la decisión clínica se toma entre el paciente, su familia y quien lo trata, con criterios que se revisan cuando cambia el conocimiento. Para eso existen las guías clínicas, que se actualizan con revisiones sistemáticas y comités de ética en plazos ajenos al calendario legislativo. Cuando un ministro o un diputado fija la edad de un tratamiento, reemplaza ese sistema por uno cuyo único criterio es la mayoría del momento.

De RN a libertarios proponen caminos distintos, pero los tres dejan en manos de la política una decisión que hoy toman los equipos clínicos. Si es razonable que el Congreso decida cuándo un adolescente puede recibir hormonas, mañana lo será que un gobierno antivacunas restrinja la vacunación en el sistema público, o que una mayoría con convicciones religiosas límite las transfusiones de sangre. Parecen ejemplos exagerados. También la píldora del día después parecía un asunto técnico hasta que llegó al Tribunal Constitucional.

Queda la pregunta sobre quién paga el costo de que la política entre a la consulta. En 2008 fueron las mujeres más pobres. Esta vez serían adolescentes de 16 y 17 años que hoy reciben tratamiento con controles y mañana tendrían que esperar o buscarlo por su cuenta. A menos, claro, que sus padres tengan dinero para pagarlo.

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