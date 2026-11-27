“El límite no es un defecto de fábrica”, afirmó León XIV el pasado 13 de noviembre ante la comunidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, durante su visita apostólica a Perú. Al cuestionar las promesas transhumanistas de superar toda vulnerabilidad mediante la tecnología, el Papa retomó una clave central de su encíclica Magnifica Humanitas: una visión profundamente compasiva de cómo la IA podría contribuir al florecimiento humano.

Las personas que promueven el transhumanismo conciben la naturaleza humana como algo incompleto que tenemos que remodelar. La promesa es que mediante el uso de la ciencia y la tecnología logremos eventualmente convertirnos en posthumanos: seres con capacidades enormemente superiores a las que poseen los seres humanos actuales, vivir vidas mucho más largas y saludables, mejorar nuestra memoria y otras facultades cognitivas, e incrementar nuestro sentido de bienestar.

Es cierto que desde que somos humanos, nunca fuimos sólo humanos. O, al menos, nunca fuimos humanos aislados de las herramientas que inventamos para vivir, recordar, comunicarnos, orientarnos y comprender el mundo. La piedra tallada, la escritura, la imprenta, el reloj, el mapa, el teléfono, el GPS y ahora la IA forman parte de una larga historia de acoplamientos entre personas y tecnologías. No son simples objetos que usamos, sino que su adopción modifica la manera en que pensamos, sentimos, trabajamos y nos vinculamos.

Pensemos en algo tan cotidiano como orientarnos en una ciudad. Hace algunas décadas, ubicarse requería memorizar calles, preguntar, equivocarse, volver sobre nuestros pasos. Hoy muchas veces delegamos esa tarea en el GPS, y esto nos permite llegar más rápido y con menos ansiedad a un lugar desconocido. En psicología cognitiva y neurociencia, este fenómeno suele llamarse “descarga cognitiva”: usamos herramientas externas para reducir el esfuerzo mental o para superar los límites naturales de nuestras capacidades.

La IA lleva este proceso a una escala nueva. Nos permite delegar tareas cognitivas mucho más complejas como la redacción de un texto, la resolución de problemas, la evaluación de candidatos, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el acompañamiento psicológico, incluyendo las formas de cuidado que están en la base de nuestra vida en comunidad.

Ahora bien, la descarga cognitiva no es buena ni mala en abstracto. Podemos hacernos dos preguntas para saber si está bien encaminada: ¿La tarea que estoy delegando tiene valor en sí misma?, y ¿El resultado optimizado me acerca a algo que considero humanamente valioso? Estas preguntas parecen obvias, pero no lo son cuando vivimos en una cultura que tiende a confundir lo más rápido con lo mejor o lo más eficiente con lo más inteligente, donde la optimización deja de ser un medio y se convierte en un fin.

Ahí aparece el riesgo más profundo de ciertas formas de transhumanismo, de la idea de tener como norte una optimización ciega a expensas de cualquier otro objetivo humano. Por supuesto, no toda búsqueda de mejora es problemática. No deberíamos romantizar el sufrimiento evitable ni defender todo límite biológico como si fuera inalterable. La medicina, la educación, y tantas otras innovaciones son valiosas precisamente porque alivian sufrimientos, abren posibilidades y nos devuelven capacidades. El problema surge cuando empezamos a pensar que todo límite, vulnerabilidad o dependencia es una falla que debe ser corregida.

La reciente intervención del Papa en su visita a Perú retoma precisamente este punto, central en Magnifica Humanitas. Lo que no podemos perder en la era de la IA es una cierta comprensión de lo humano. Buena parte del imaginario tecnológico actual nos invita a abrazar el sueño transhumanista de una vida sin fricción: sin demora, sin error, sin cansancio, sin espera, sin opacidad, sin fragilidad. Pero, como señala el Papa León XIV, estas manifestaciones de la vulnerabilidad humana son justamente el medio a través del cual podemos superarnos y florecer. Muchas veces sólo aprendemos a ver a los demás cuando algo en nuestra propia autosuficiencia se quiebra. El fracaso, la enfermedad, la pérdida, la dependencia y el error no son experiencias deseables en sí mismas, pero pueden abrirnos a verdades fundamentales que de otra manera se nos escaparían: que nadie se salva solo, que nuestra vida está sostenida por otros, que cuidar y dejarnos cuidar no es una interrupción de la vida humana, sino una de sus manifestaciones más altas.

En este sentido, como nos enseña este texto de la encíclica, el verdadero “más que humano” no consiste en reducir nuestra vulnerabilidad, sino en atravesarla de una manera que nos vuelva más capaces de amar. Trascender lo humano no es escapar a nuestra condición, sino superar aquello que nos encierra en nosotros mismos: la indiferencia, la autosuficiencia, la incapacidad de escuchar, la ceguera frente al sufrimiento ajeno. Esa es una forma de trascendencia mucho menos espectacular que la prometida por algunos discursos tecnológicos, pero mucho más radical.

De esta manera, cuando pensamos en la integración de la IA en diferentes ámbitos sociales como la educación y el trabajo, como una estrategia para la descarga cognitiva y el mejoramiento humano, tenemos que preguntarnos qué queremos hacer con el tiempo y la energía que la IA nos ayuda a ahorrar: ¿Queremos perseguir el sueño transhumanista y escribir más textos, producir más informes, responder más correos, evaluar más personas, acelerar más procesos? ¿O queremos liberar tiempo y atención para una transformación compasiva, para mirar mejor, escuchar mejor, enseñar mejor, cuidar mejor? La pregunta por la IA, entonces, es profundamente ética, política y espiritual. La gran promesa de la IA debería ser ayudarnos a estar más disponibles para aquello que ninguna máquina puede hacer por nosotros: reconocernos en un rostro, sostener una mano para sentir el dolor ajeno.

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