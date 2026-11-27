El pasado 25 de octubre de 2026, en Florida, un paciente de 66 años fue sometido a una prostatectomía radical robótica (la extirpación de la próstata asistida por robot). Lo extraordinario no fue la operación en sí, sino dónde estaba su cirujano: el Dr. Vipul Patel operó desde una consola en AdventHealth Celebration, a unos 56 kilómetros de distancia del pabellón de AdventHealth Minneola. Mientras tanto, un equipo completo permanecía junto al paciente, listo para intervenir si algo fallaba. La operación fue un éxito y el paciente evolucionó bien.

Aunque la telecirugía no es nueva, esta vez las reglas del juego cambiaron. Hoy, los robots operan sobre redes comerciales de fibra óptica o 5G. Por eso, este caso marca un antes y un después: es la primera telecirugía robótica documentada entre dos centros estadounidenses, ejecutada con la plataforma Toumai (MicroPort MedBot) bajo una exención de dispositivo en investigación (IDE) de la FDA. En otras palabras, uno de los reguladores más estrictos del mundo autorizó estudiarla con rigor clínico, aunque todavía no comercializarla.

En Chile, mientras tanto, tenemos un vacío legal evidente. La Ley 21.541 de 2023 reguló la telemedicina pensando en consultas y seguimiento a distancia, pero dejó en tierra de nadie los actos quirúrgicos remotos. Nuestra normativa no define quién asume la responsabilidad civil o penal si se cae la conexión, no exige respaldos técnicos obligatorios ni habilita a especialistas extranjeros para operar desde fuera. Una regulación moderna debe partir por lo técnico: fijar cuál es la latencia (o retraso de señal) máxima aceptable, qué protocolo se activa si la conexión se degrada en medio de una disección y qué estándares verificables de ciberseguridad deben cumplir hospitales y fabricantes ante posibles ataques informáticos.

A esto se suman las definiciones profesionales y legales. ¿Basta con tener el título de especialista para operar a distancia, o debemos exigir experiencia comprobada, entrenamiento en la plataforma y simulacros de desconexión? Si ocurre una complicación, ¿responde el cirujano remoto, el equipo presencial, la clínica, la empresa de telecomunicaciones o el fabricante del robot? Y si se opera desde el extranjero, ¿bajo qué licencia y jurisdicción se juzga?

Mención aparte merece la teleproctoría, que es el paso más cercano y realista para Chile. A diferencia de la telecirugía, donde el médico remoto mueve los instrumentos, aquí un experto guía en tiempo real, a través de una pantalla, a un colega local que está operando para ayudarlo a completar su curva de aprendizaje. En un país de más de 4.000 kilómetros, con los especialistas concentrados en Santiago, esta mentoría a distancia permitiría resolver cirugías complejas en regiones sin trasladar pacientes. Sin embargo, hoy tampoco está claro dónde termina el consejo de un mentor y dónde empieza su responsabilidad médica.

Chile tiene la oportunidad de avanzar con seguridad y rigor, siempre que legisle antes de que esta tecnología entre al pabellón.

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