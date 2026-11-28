La Armada de Chile organiza desde 1998 la feria bienal de defensa y tecnología Exponaval como un aporte al desarrollo tecnológico del país y la institución, la cual tendrá una nueva versión a partir del próximo 01 de diciembre de 2026 con la visita del actual Primer Lord del Mar de la Armada del Reino Unido en la que tendremos la oportunidad de abordar los desafíos que surgirán de la impostergable evolución hacia una armada híbrida, que incorpore sistemas avanzados, tripulados y autónomos no tripulados, que no pretenden sustituir las capacidades humanas existentes, sino que fortalecer la magnitud y letalidad de la fuerza naval, haciéndola económicamente sustentable y consistente con el cada vez más reducido personal disponible.

La experiencia de desplegar una flota de capacidades diversas no es nueva y se puede documentar con el ejemplo del almirante John Arbuthnot Fisher del Reino Unido, quién a principios del siglo XX fue el creador del crucero de batalla, para complementar a los grandes acorazados con una solución eficiente y económica para controlar su vasto imperio marítimo, lo que similarmente ha sido replicado por la Armada de Chile operando de forma simultánea varios tipos de buques, tales como los cruceros clase Brooklyn con destructores de la segunda guerra mundial y posteriormente los grandes destructores clase County junto con las fragatas Leander, facilitando desempeñar sus funciones con mayor eficacia, tal como ahora se pretende lograr con los vehículos no tripulados.

Horizontes de cambio

La imagen de un pequeño dron destruyendo un vehículo blindado resume una de las transformaciones más visibles de la guerra de Ucrania. Sin embargo, no deberemos confundir el arma con un sistema que multiplique su eficacia, pues el empleo masivo de drones baratos está transformando mucho más que los procedimientos de ataque. Para su análisis es relevante considerar la evolución de la doctrina militar tradicional hacia nuevos escenarios de guerra, comparando los efectos de un modelo establecido con las innovaciones en desarrollo y los eventuales sistemas futuros, identificando lo que está cambiando y qué dificulta la adaptación. El primer horizonte representa la concepción del combate convencional desde la Segunda Guerra Mundial hasta el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el segundo corresponde a la expansión de drones comerciales letales y su integración con sensores y sistemas de gestión del campo de batalla y el tercero apunta hacia un modelo en el que esas capacidades generarán una forma distinta de combatir, con mayor presencia robótica y un papel creciente de la inteligencia artificial.

Esta transformación estará constituida por una red de sensores, sistemas de mando y medios de ataque, permitiendo compartir información y asignar objetivos mediante conexiones múltiples, descentralizadas y adaptables, combinando medios con capacidades colectivas de observación y respuesta. Los drones de reconocimiento detectan actividad, los sistemas de gestión distribuyen las imágenes, los mandos priorizan los objetivos y distintos medios ejecutan los ataques. El desafío no es utilizar toda la potencia de fuego existente sino integrarla en un sistema que disminuya el tiempo entre detección y acción.

Diferentes visiones híbridas

Históricamente la Royal Navy del Reino Unido ha sido un modelo a seguir de tradiciones navales y experiencias para nuestra Armada de Chile, por lo cual me permito destacar algunas opiniones presentadas por su Primer Lord del Mar, Sir Gwyn Jenkins, respecto a la urgencia de evolucionar hacia una “flota híbrida” para prevalecer en los próximos conflictos a través de la operación de sistemas navales no tripulados.

Su postura precisando que “con tripulación donde sea necesario, sin tripulación siempre que sea posible, integrados siempre” es una declaración de principios muy clara para reconocer que los recursos siempre serán escasos y que la tarea consiste en impulsar una marina poderosa y letal a partir de una combinación más amplia y con mayor capacidad de supervivencia, en lugar de concentrar las inversiones exclusivamente en buques vulnerables de alto valor. Para este nuevo diseño naval propone desplegar “buques de combate comunes“ tripulados, que servirán como centros de mando y control en el mar sobre enjambres de vehículos no tripulados.

A diferencia de lo expuesto, el enfoque de la Armada francesa, precisado por su comandante en Jefe almirante Christophe Cluzel, considera una “doctrina híbrida razonada” para su flota futura, que combine grandes buques capitales con vehículos no tripulados. Para ello está trazando un rumbo moderado que incluye la integración de vehículos no tripulados para complementar, en lugar de reemplazar, a los buques de guerra ​​de primera línea a medida que ellos se renueven. Es decir, los exigentes aspectos de mando, control y autonomía de las misiones de control marítimo seguirán requiriendo buques de combate de superficie tripulados, robustamente armado y bien equipados, que sirvan como centro operativo para sistemas no tripulados y que constituyan la columna vertebral de las operaciones navales del futuro.

Como se puede observar, existen diferentes criterios de implementación, pero la presencia de buques nodriza se mantiene como nodo de un sistema de combate a través de una red integrada de vehículos no tripulados, asequibles y escalables.

vehículos navales no tripulados (UNV)

El diseño de una armada híbrida debe estar orientado a cubrir grandes áreas, para lo que se hace necesario concentrándonos en la plataforma y sus interfaces en lugar de en las armas, que debieran considerarse como decisiones separadas. Para ello, se deberían ampliar las habituales capacidades de gestión eléctrica y térmica, incluyendo mejoras en los sistemas de conversión y distribución de energía y en los equipos de enfriamiento líquido de alta eficiencia que permitan grandes capacidades de procesamiento computacional que puedan actualizarse fácilmente a lo largo de su vida útil. Su construcción como fragatas diseñadas para actuar como buques nodrizas conservaría sus características de largo alcance, permitiendo la participación de aeronaves tripuladas y no tripuladas, otorgándoles la capacidad de aumentar su impacto en el campo de batalla al servir como cazadores de submarinos y defensores de flotas con una tripulación restringida.

La modularidad suele confundirse como un conjunto de contenedores apilados en la cubierta de los buques, pero sus interfaces son mucho más complejas. Algunos sistemas actuarán conectados directamente a la energía, la refrigeración y la ventilación del propio buque, mientras que otros tienen más sentido como unidades autónomas. Los intentos de desarrollar estándares comunes para las interfaces de buques no tripulados han arrojado resultados dispares, por ejemplo, las baterías de iones de litio dentro de los módulos de misión representan un riesgo significativo de incendio, que requiere estándares de seguridad específicos.

Los criterios de navegabilidad para buques tripulados se basan principalmente en la tolerancia de las personas, pero un casco sin tripulación debe evaluarse en función de las aceleraciones y movimientos que sus sistemas de misión pueden soportar. Un capitán normalmente reduce la velocidad en condiciones de mal tiempo para proteger a la tripulación mucho antes de que la estructura corra peligro y ese instinto deberá ser reemplazado por la monitorización del casco y la telemetría, que alertan cuando se aproximan los límites estructurales. Sin tripulación a bordo, reabastecer un UNV en alta mar será muy difícil o imposible, lo que implica que necesitará disponer de una importante autonomía.

Armas disruptivas, pero no infalibles

La espectacularidad de las imágenes difundidas en redes sociales puede ocultar limitaciones tales como el mal tiempo, la falta de visión nocturna, los defectos de fabricación, los problemas de enlace y la interferencia electrónica, que reducen las capacidades operativas. Su relevancia surge de combinar bajo costo, disponibilidad masiva y complementariedad con otras armas, no de una supuesta eficacia absoluta pues no constituyen una solución milagrosa ni hacen innecesarios los sistemas convencionales.

Los buques nodriza que hoy se proyectan constituirán una categoría completamente diferente que se espera puedan permanecer mucho tiempo en alta mar y, al operar con sensores y armas dispersas, serán mucho más difícil de derrotar, planteando al adversario problemas más complejos. Los estudios actuales han sugerido que los vehículos no tripulados debieran desplegarse en cantidades de alrededor 4 a 5 veces los tripulados, lo que incorpora debilidades al existir muchos más componentes móviles que desplegar y mantener que en un solo buque de guerra tradicional y la necesidad de redes de comunicación muy bien protegidas para funcionar eficazmente.

La actual tecnología de fabricación de UNV permitiría una vida útil de alrededor de diez años, que es menos que un buque de guerra tripulado y el software y los módulos de misión deberán actualizarse con mucha más frecuencia que las plataformas. En todo caso, la fiabilidad podría ser el problema más difícil de todos. Si bien las averías importantes ocurren ocasionalmente y pueden mitigarse incorporando redundancias, la verdadera dificultad reside en las tareas rutinarias como son limpiar, cambiar filtros, restablecer disyuntores y reparar pequeños defectos antes de que se agraven. Con tripulación prácticamente inexistente estas tareas debieran automatizarse.

El mando y control plantea problemas similares. Si bien los drones de largo alcance pueden operarse desde cualquier parte del mundo, en alta mar la latencia de las órdenes transmitidas a larga distancia suele ser inaceptable e incluso la conexión con el buque de mando central sería demasiado lenta o podría perderse por completo. Por lo tanto, la toma de decisiones deberá realizarse a bordo del propio buque nodriza.

Un futuro no tripulado

En la actualidad la Armada de Chile tiene en desarrollo el “Plan Nacional Continuo de Construcción Naval” con el objeto de renovar su flota de buques impulsando la industrialización de nuestro país. En este contexto, espera que a partir de los inicios de la próxima década pueda iniciar la fabricación en Chile de nuevas fragatas, a través de la selección de un proveedor extranjero que aporte un diseño probado de países como el Reino Unido, España, Francia, Países Bajos, Alemania, Turquía, Corea del Sur y Japón, las que por razones financieras probablemente deberán ser complementadas con otros buques tripulados, excedentes de la actual segunda guerra fría de Europa con Rusia.

Para este programa de construcción se deberá tener en cuenta que la mayor parte de su costo residirá en los sistemas incorporados y no en las planchas de acero del casco y que, al prescindir de tripulación, mucha de su complejidad se trasladará a tierra. Por lo tanto, los presupuestos serán financiables solo si se construyen diseños robustos y suficientemente simples que permitan la incorporación de armas y sensores fácilmente actualizables.

la armada híbrida complementará a los buques de guerra tripulados en lugar de reemplazarlos, pues su relación costo-beneficio resulta tremendamente atractiva. Los pequeños interceptores antidrones hoy valen pocos miles de dólares cada uno, mientras que un misil lanzado desde un destructor puede costar muchos millones de dólares. Disparar estos misiles contra drones baratos ha sido una de las lecciones más negativas de las recientes operaciones en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico.

Espero que estos antecedentes, reflexiones y opiniones expuestas faciliten una decisión informada de los chilenos y su Armada. Llegó el momento de desplegar redes de vehículos no tripulados operados desde fragatas nodrizas como nuestra opción para resolver el desafío de desplegar una flota competitiva y financiable.

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