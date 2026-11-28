El precio internacional del cobre en la Bolsa de Metales de Londres y en el mercado de futuros de Shanghái —que son los dos principales mercados internacionales donde se transa el cobre chileno— ha venido bajando en el transcurso de las últimas semanas. Después de haber alcanzado valores ligeramente superiores a los 6 dólares por libra, en la última quincena de noviembre el cobre ha exhibido precios por debajo de ese nivel. Esa caída puede ser indicativa de una detención de la tendencia alcista que el metal venía presentando a lo largo del año 2026, o puede tratarse del inicio de un período de baja, lo cual sería muy serio y peligroso para nuestro país.

Aun cuando sea obvio, quizás sea bueno subrayar que en estos hechos no tienen ninguna culpa ni la anterior ni la actual directiva de Codelco, ni nadie del pasado ni del actual gobierno, aunque a estos últimos les encante echarles la culpa de todos los problemas, reales o inventados, a los primeros. En otras palabras, nuestra capacidad de incidencia en los vaivenes del mercado internacional del cobre es muy modesta, a pesar de ser responsables del 16 % de las exportaciones mundiales de este mineral.

Lo concreto e indiscutido es que el precio del cobre se estancó en su crecimiento y baja hoy en día en forma preocupante. Esto podría tener consecuencias muy serias en las finanzas públicas chilenas, dependiendo, desde luego, de lo profunda y sostenida que sea la caída que observamos en estos momentos. Si el precio se acercara a los 5 dólares por libra —nivel que se presentó en forma sostenida antes de 2024—, eso implicaría que Chile obtendría menos dólares por sus exportaciones de cobre. Aquello tendría consecuencias no solo en las ganancias de Codelco, sino también en los impuestos que tienen que pagar todas y cada una de las compañías que producen y exportan el mineral desde territorio chileno.

La empresa estatal Codelco es la mayor productora de cobre en Chile, a través de varios yacimientos ubicados en diferentes puntos de la geografía nacional. Pero, aun así, solo aporta aproximadamente el 25 % de toda la producción nacional del mencionado mineral. El 75 % restante es producido por empresas privadas de carácter transnacional, que buscan implacablemente su máximo beneficio en cada una de las etapas de la producción y comercialización del producto.

Un precio de 5 dólares por libra significaría un valor casi un 16 % menor que el actual y una caída de esa magnitud significaría una baja de aproximadamente 10 mil millones de dólares en el valor total de las exportaciones chilenas de cobre, lo cual incidiría también en el PIB del país. Estamos, por lo tanto, ante peligros eventuales que son significativos para la economía chilena.

El precio internacional del cobre depende en alta medida, hoy en día, de la política comercial de los países más poderosos del mundo, de la confrontación geopolítica entre ellos y de la tecnología de punta a nivel mundial. En otras palabras, de la guerra entre Irán y Estados Unidos, del triunfo de los demócratas en Estados Unidos, de la política arancelaria del presidente Trump, de la utilización del cobre en la tecnología militar, de la expansión o detención de las instalaciones de IA a lo largo del mundo y de la industria eléctrica y electrónica contemporánea. No hay que perder de vista, en todo caso, que China es uno de los países que lucha por el liderato geopolítico mundial y compra hoy en día el 50 % del cobre producido en Chile.

Es posible y deseable que en el mercado internacional del cobre todo se mantenga más o menos como está hoy en día, pero pueden también haber cambios relevantes y puede incluso que eso suceda pronto, durante la vigencia del actual gobierno chileno. Lo serio, por lo tanto, como país, es tener un plan B por si las cosas se ponen malas. ¿Qué hacer en dichas eventuales circunstancias? ¿Abrirse a la exportación de otros bienes? ¿Cuáles? ¿Ganar nuevos mercados para las mercancías de siempre? ¿Pedir créditos al sistema financiero internacional a las tasas crecientes de hoy en día? ¿Dar más garantías y ventajas al capital extranjero? ¿Usar las reservas internacionales del país? ¿O dejar que el mercado decida por nosotros y dejar que este lleve al país de un lado para otro?

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