Pocas conversaciones despiertan tanta emoción como la que rodea a niños, niñas y adolescentes (NNA) con disforia de género. Detrás de cada debate hay personas reales: un hijo que sufre, padres que dudan, equipos de salud que intentan hacer lo correcto.

Conviene partir por una distinción que a veces se pierde. El programa de acompañamiento es un apoyo psicosocial para el NNA y su familia; no incluye hormonas. La hormonización es otra cosa: una decisión clínica excepcional, que exige evaluación y consentimiento de sus representantes legales. Confundirlas enturbia el debate.

Una política pública no debería construirse sobre creencias, ni a favor ni en contra, sino sobre evidencia, que no es una piedra tallada: crece, se corrige y, a veces, matiza lo que creíamos saber. Algo similar, guardando las proporciones, ocurrió con las recomendaciones para hacer dormir a los lactantes con reflujo, que cambiaron a medida que se fue aprendiendo más. Por eso toda política debe evaluarse y mejorarse continuamente.

Lo central es siempre el mayor bienestar del NNA. Y, tratándose de menores de edad, ninguna conducta clínica relevante puede prescindir de la opinión y del consentimiento de sus padres o tutores, como ocurre con cualquier tratamiento indicado a un niño.

La base de todo es el acompañamiento biopsicosocial: escuchar, evaluar, apoyar a la familia y observar su evolución. En temas controvertidos, las decisiones no deben recaer en un solo profesional, sino en un equipo tratante y, en situaciones límite, con consulta a comités de ética. Así como un caso complejo de cáncer se analiza en comité, estas decisiones merecen más de una mirada.

Además, los protocolos deben asegurar la equidad y la universalidad: que la conducta no dependa de la capacidad de pago, del acceso a servicios ni de la opinión personal de un facultativo, dejando espacio para casos excepcionales o limítrofes que resuelvan comités de ética o expertos.

Por eso es valioso que el Ministerio de Salud haya actuado con prudencia y que mantenga la revisión de sus normas. Los eventuales cambios no deberían responder a presiones, sean de donde provengan, sino a la revisión de la evidencia actualizada y al mayor bien de los NNA.

Ningún niño debería ser rehén de una disputa. Merece que los adultos, las familias, los clínicos y las autoridades decidan con rigor, humildad y mucho cariño.

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