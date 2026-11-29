La carta abierta Existe una alternativa, suscrita por más de 60 personalidades provenientes de distintos sectores del progresismo chileno, merece bastante más que una lectura apresurada (o prejuiciada). En tiempos de polarización, descalificaciones y creciente pobreza del debate político, constituye una señal que debería ser reflexionada. De partida, porque algunos de los firmantes parecían desterrados de la política chilena, arrinconados por la fascinación refundacional de unos y la radicalización ideológica de otros.

La primera es la recuperación de la política de los grandes acuerdos de la Concertación, aquella que permitió a Chile salir de la dictadura, reconstruir sus instituciones democráticas y emprender el período de transformaciones económicas, políticas y sociales más importante de su historia moderna. Una política que durante los últimos años ha sido despreciada con bastante ligereza, presentada como expresión de conformismo, renuncia ideológica o, con mala fe, como simple administración del modelo económico neoliberal.

Particular importancia tiene el reencuentro de las tradiciones socialista, liberal y socialcristiana. No se trata de un matrimonio de conveniencia electoral. Son corrientes que, desde sus respectivas historias, contribuyeron decisivamente a la construcción del pensamiento democrático contemporáneo. El socialismo democrático aportó su preocupación por la igualdad y la justicia social; el liberalismo, la defensa de las libertades individuales, el pluralismo y los límites al poder; el socialcristianismo, su humanismo, su concepción de la comunidad y la solidaridad. Ninguna de estas tradiciones perdió su identidad por encontrarse con las otras. Por el contrario, ese intercambio enriqueció sus respectivas concepciones y permitió construir un horizonte común.

Otro aspecto que merece destacarse es la definición inequívoca de la democracia y de las dictaduras. Al pan, pan y al vino, vino. La carta declara que la democracia posee un valor en sí misma y que no admite subordinaciones a proyectos ideológicos. Llama dictadura a la de Pinochet y aplica el mismo criterio a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Incluye también al régimen de Bukele en El Salvador, cuya concentración de poder y debilitamiento de las garantías democráticas suscitan condena común…

Igualmente significativa es la reivindicación del reformismo frente a las tentaciones refundacionales. La carta habla de reformas profundas, graduales y sostenidas en acuerdos amplios. Esta definición cuestiona una de las ideas que mayor influencia alcanzó en parte de la izquierda durante la última década, aquella según la cual las transformaciones verdaderas requieren desmontar las instituciones existentes y sustituirlas por un orden nuevo, sin considerar si ese impulso convoca a la mayoría ciudadana..

Chile ha pagado un costo considerable por esa fascinación. Los dos procesos constitucionales frustrados constituyen una experiencia que debería haber enseñado bastante. El primero intentó llevar a la Constitución una concepción de sociedad que provocó rechazo mayoritario. El segundo mostró que la extrema derecha también podía sucumbir a la tentación de imponer su propio proyecto ideológico. En ambos casos, la ciudadanía terminó rechazando las propuestas.

El reformismo no equivale a moderación de los objetivos ni a resignación frente a las injusticias. Puede proponerse transformaciones sociales de enorme profundidad. Su diferencia radica en el método democrático, en la búsqueda de mayorías, en el respeto a las instituciones y en la comprensión de que los avances sociales necesitan perdurar más allá del gobierno que los impulsa. Una reforma que sobrevive a sus autores vale bastante más que una proclamación radicalizada destinada a desvanecerse con la siguiente elección.

Por cierto, el documento tampoco debería quedar reducido a una declaración de buenos propósitos. Su convocatoria tendrá que traducirse en propuestas concretas sobre crecimiento, trabajo, seguridad, educación y salud. Recuperar la política de los acuerdos exige determinar sobre qué acordar, cómo financiar las reformas y qué responsabilidades deberán asumir el Estado, el mercado y la sociedad. Las evocaciones históricas, por sí solas, no resuelven los problemas del presente.

También será necesario evitar que esta iniciativa se transforme en un club de antiguos dirigentes, por valiosa que sea su experiencia. Su proyección dependerá de la capacidad para incorporar nuevas generaciones, escuchar a una sociedad profundamente distinta y comprender que los grandes acuerdos del futuro no podrán construirse únicamente entre las cúpulas partidarias.

Finalmente, esta carta contiene un material de especial interés el socialismo chileno que se encuentra en un proceso de reflexión programática, en el que el Partido Socialista se halla ante la necesidad de revisar su identidad, sus alianzas y su proyecto político. La cuestión de fondo es si aspira a recuperar su papel histórico como articulador de grandes mayorías democráticas o si continuará subordinando esa vocación a entendimientos que, en ocasiones, lo alejan de su propia tradición reformista.

La carta Existe una alternativa abre una conversación que hacía falta. Su mérito consiste en devolver legitimidad a ideas que durante años fueron tratadas casi como antiguallas: acuerdos, reformismo, crecimiento económico, equidad y democracia liberal. No ofrece todavía un proyecto político acabado, aunque establece bases sobre las cuales podría construirse uno.

Quizás sea hora de dejar de avergonzarse de una historia política que, con sus aciertos y errores, entregó al país sus mejores décadas de progreso democrático y social. No para repetirla, sino para volver a hacer política con aquella ambición de país, con la misma disposición al acuerdo y con la convicción de que las transformaciones verdaderamente importantes necesitan contar con la mayoría de los chilenos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.