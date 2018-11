Gobierno sin espacio sale a reconocer que Catrillanca no tendría vinculación con el robo de los vehículos

Horas de tensión se viven en La Moneda. El crimen de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla ha provocado un verdadero terremoto en la administración de Sebastián Piñera. Desde el mundo mapuche y la oposición incluso solicitan la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick y en intendente de La Araucanía, Luis Mayol.

Con todo esto, las reacciones siguen, y los cambios de versiones en el Ejecutivo también. Y este lunes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que Catrillanca "pareciera no tener ninguna vinculación con el hecho de asalto y robo de vehículos".

Sus declaraciones se dieron en el marco de su participación en un conversatorio con estudiantes del Liceo Rosa Ester Alessandri en la Región Metropolitana, junto al presidente del Senado, Carlos Montes y de la Corte Suprema, Haroldo Brito.

Larraín también habló respecto al "aparente asesinato" del comunero mapuche, apuntando a errores de Carabineros que tuvieron un "desenlace trágico". Las declaraciones del titular de la cartera de Justicia van en la misma línea que las ofrecidas por el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien se refirió al hecho como un "presunto homicidio".

El ex senador UDI también aprovechó la oportunidad para defender al ministro Chadwick, señalando que ha sido "transparente" y que no hay ninguna voluntad de ocultamiento. "(Chadwick) supo que le habían dado una información equivocada en la tarde del sábado y el domingo informó al país que había sido objeto de esa información. Rectificaron, dieron de baja a los carabineros y tomaron medidas: Acá no hay ninguna voluntad de ocultamiento, por el contrario".

El ministro agregó que "lo que ha ocurrido al interior de Carabineros nos tiene a todos muy preocupados, porque si bien (Carabineros) es una policía seria, profesional y responsable, ha cometido errores".

Por otra parte, Hernán Larraín no titubeó en calificar como un "error grave" las declaraciones del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quien sostuvo que Catrillanca tenía antecedentes penales.

"Se dijo que este joven Catrillanca tenía antecedentes penales y no los tenía. Lo que tenía era antecedentes judiciales porque había sido formalizado por la receptación de un vehículo. Eso no es un antecedente penal. Creo que hubo un error grave", aseguró.

Larraín resaltó que "no va a quedar posibilidad alguna de ocultamiento dada la preocupación que hay, así que el único camino es la verdad total le cueste la pega al que le cueste".

Gobierno anuncia tres querellas

Larraín explicó que los hechos se están investigando bajo 3 aristas: el asalto a los profesores, el asesinato de joven Catrillanca y la destrucción de pruebas por parte de Carabineros.

El Gobierno se hará presente en cada uno de estos procesos. Así lo señaló durante su participación en las comisiones unidas de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al anunciar la presentación de tres querellas, por cada una de estas aristas (el robo, el asesinato y la obstrucción a la justicia).

“En el día de hoy he firmado querellas que van a ser presentadas mañana en la Fiscalía de La Araucanía. Las querellas apuntan en primer lugar a la investigación de cualquier hecho que entorpezca o haya entorpecido la acción de la justicia o que haya implicado una destrucción u ocultamiento de la evidencia; también presenté una querella contra todos aquellos que resulten responsables del hecho de violencia que haya traído la muerte del joven Camilo Catrillanca; y también he presentado una querella como ministro del interior por todos aquellos que resulten responsables de un asalto violentísimo que sufrieron cuatro mujeres, cuatro profesoras rurales”, dijo el jefe de gabinete.

Chile Vamos respalda actuar del Gobierno

En un comité político ampliado de la UDI realizado este lunes, se trató el tema del crimen de Camilo Catrillanca en Ercilla, y contrario a la postura que se ha sostenido desde la oposición e incluso desde la ciudadanía, la posición de Chile Vamos es una sola: El Gobierno ha actuado de forma eficiente.

Incluso la timonel del partido gremialista, Jacqueline van Rysselberghe, defendió el denominado "Comando Jungla", asegurando que hay terrorismo en la zona.

"Acá uno no puede partir de la base de que la información que te entregan no es la correcta y la gracia está en apenas se supo que había información que no era la correcta se tomaron las medidas para poder castigar esto, porque lo que no puede pasar es que se entregue información que no corresponde y por eso nosotros creemos que el Gobierno actuó no solo de buena manera, sino que, además, de manera extremadamente eficiente y rápida", sostuvo van Rysselberghe.

Por otra parte, el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, llamó a la oposición a comportarse tal como lo habrían hecho siendo Gobierno.

"Aquí hay que ser responsables, cuidadosos y la irresponsabilidad de salir de inmediato haciendo juicios con la finalidad muchas veces de causarle un daño al Gobierno de turno. No voy a caer en ella y espero que la gente que está en oposición hoy haga lo que hizo cuando era Gobierno, pida lo que pidió cuando era Gobierno y actúe como actuó cuando era Gobierno", declaró.