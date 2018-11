"Bajé con los brazos en alto y grito ‘le dieron’, ‘le dieron’": Revelan testimonio de menor que acompañaba a Camilo Catrillanca

“Nosotros estábamos en la casa de Marcelo, con Camilo (Catrillanca), y luego salimos hacia la casa de Camilo en La Romana y nos pillamos que estaba cortado el camino y tratamos de pasar por un atajo, cuando nos encontramos con Fuerzas Especiales a pie".

De esta forma comienza el relato del menor -que acompañaba a Catrillanca en el tractor- a una abogada del Instituto de Derechos Humanos que lo visitó horas después, cuando este se encontraba en la Comisaria de Cullipulli tras el despliegue policial ocurrido la noche del miércoles 14 de noviembre que terminó con la muerte del joven de 24 años.

La declaración fue publicada por CIPER, en la cual el joven de 15 años M.P.C., describe el momento en que los efectivos policiales comienzan a disparar al tractor: "Ellos aparecieron de repente, apuntando. Aparecen 20 fuerzas especiales de infantería y comenzaron a disparar a quemarropa".

En el siguiente párrafo del relato, el acompañante de Catrillanca revela que uno de los funcionarios del GOPE llevaba consigo una cámara: "Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia delante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue que disparó", declaró el menor.

"Camilo iba manejando y me grita ‘agáchate’. Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que estaba botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito: ‘Le dieron’, ‘le dieron’", dijo el joven tras ver que los efectivos del Comando Jungla habían abatido a Catrillanca.

El próximo párrafo es clave para demostrar que los funcionarios policiales contaban con la grabación audiovisual y que, según declaraciones posteriores de Carabineros fue destruida: "Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar".

"Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban: ‘La mansa cagaita’, pa que chucha se pusieron a webear’. Lo llevan al Cesfam de Ercilla”, concluye el menor, quien en la detención acusa que sufrió golpes y patadas por parte de los efectivos policiales.

Según CIPER, los cuatro integrantes del GOPE que participaron en la muerte de Catrillanca y que fueron apartados de las filas por haber destruido las grabaciones de la cámara que uno de ellos portaba son: el suboficial Patricio Sepúlveda (a cargo del grupo); el sargento 2° Raúl Ávila (quien llevaba la cámara Go Pro); el sargento 1° Carlos Alarcón y el cabo Braulio Valenzuela.

Un quinto integrante es el conductor de la patrulla que no se habría bajado del carro policial; el cabo Gonzalo Pérez, chofer del vehículo J-040 en el que se trasladaba este grupo del Comando Jungla.

Incongruencias

El Ministerio Público revisó otras grabaciones de efectivos del GOPE que llegaron con posterioridad al sitio de la muerte de Catrillanca. Se aprecia que uno de los cuatro policías que integraban la patrulla desde donde se disparó al tractor, sí portaba una cámara Go Pro. Esto ratificó que todos los integrantes del GOPE mintieron en sus declaraciones iniciales.

Con este antecedente la versión inicial de Carabineros se desmoronó y con ello, se desechó la declaración del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, en la que se dijo que Catrillanca había participado en el asalto y robo de tres automóviles a profesoras.

Según el cruce de los relatos, el menor fue detenido por el mismo carabinero que portaba la cámara que captó todo lo ocurrido al momento de la muerte de Catrillanca; el sargento 2° Raúl Ávila Morales, a quien M.P.C. identifica como el autor de los disparos que provocaron la muerte de Camilo Catrillanca y el mismo que sacó y cambió la tarjeta de memoria de la cámara, con lo cual borró la evidencia de los hechos.

Este es el relato completo que hizo el menor M.P.C. horas después de la muerte de Camilo Catrillanca.

“Nosotros estábamos en la casa de Marcelo, con Camilo (Catrillanca), y luego salimos hacia la casa de Camilo en La Romana y nos pillamos que estaba cortado el camino y tratamos de pasar por un atajo, cuando nos encontramos con Fuerzas Especiales a pie. Ellos aparecieron de repente, apuntando. Aparecen 20 fuerzas especiales de infantería y comenzaron a disparar a quemarropa.

Cuando dimos vuelta el tractor avanzamos hacia delante y Carabineros dispara. Estábamos de espalda. Había uno de ellos con cámara. Él fue que disparó.

Ellos estaban disparando a nuestras espaldas, primero balines de goma, pero, de repente, mandó como 4 o 5 disparos al aire y hacia nosotros, ya que las balas rebotaban en el tractor.

Camilo iba manejando y me grita ‘agáchate’. Me agacho y veo hacia la izquierda y veo que estaba botando una cosa amarilla por la nariz. Paré el tractor, me bajé con los brazos en alto y grito: ‘Le dieron’, ‘le dieron’.

Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la (subametralladora) UZI. Viene otro por detrás, que le decían coronel, y me pegó nuevamente.

Me ponen la esposa de plástico y me pegaban patadas y me decían ‘parate culiao’. Me levantan y veo al Camilo y lo entran.

Me pegan un ‘paipe’ (manotazo en la cabeza), me golpean con la puerta de la tanqueta y me suben. Llevan a Camilo a Ercilla.

Cuando me detienen, a Camilo lo bajan del tractor y se gritaban: ‘La mansa cagaita’, pa que chucha se pusieron a webear’. Lo llevan al Cesfam de Ercilla”.