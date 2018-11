Diputada mapuche de RN critica a Nuyado por hacer "uso político" del caso Catrillanca

En medio del conflicto desatado en La Araucanía por el crimen de Camilo Catrillanca a manos del Comando Jungla, la diputada Aracely Leuquén Uribe (RN), criticó a su par del Partido Socialista (PS) Emilia Nuyado por hacer un uso político de dicha situación.

Leuquén es, junto a Nuyado, una de las dos legisladoras mapuche en el Congreso. Su padre, Aurelio Leuquén, estuvo vinculado a organizaciones indigénas y fue militante por 40 años de la Democracia Cristiana (DC).

En conversación con Emol, la militante de Renovación Nacional apuntó a Nuyado y a "muchas personas vinculadas a los pueblos originarios" que están haciendo un uso político de una situación que considera "dramática". Precisamente será la legisladora socialista la encargada de interpelar al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

"No es solo la diputada Nuyado, creo que hay muchas personas vinculadas a los pueblos originarios, al mundo mapuche que están haciendo uso político de una situación que es dramática, que nos tiene que mantener en alerta y donde debemos actuar con tremenda cautela, responsabilidad y seriedad política", dijo Leuquén.

"En el contexto de la interpelación que se viene para el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hoy día la diputada Nuyado no representa al mundo mapuche, ella representa a la izquierda de Chile y eso no le hace bien a la búsqueda de soluciones que queremos encontrar en la búsqueda de la paz y también de la verdad en La Araucanía para efectos de que volvamos a avanzar en algo que hoy día lamentablemente marcó un antes y un después", agregó.

Por otra parte, la parlamentaria defendió al Gobierno de Sebastián Piñera en cuanto al manejo que han tenido de la crisis desatada en La Araucanía, asegurando que es una prioridad política y social.

"Aquí hay demandas ancestrales que tienen que ver más allá del tema político con la historia de los pueblos. Y así lo ha entendido desde el día uno el Presidente Sebastián Piñera. En razón de eso podemos ver con números claritos cuál es el resultado electoral que tiene Chile Vamos y el Presidente, con mayoría sustancial en La Araucanía. Esto habla del respaldo que se brinda a la acciones que estaban contempladas en el plan de Gobierno del Presidente cuando era candidato".

También consideró que el Gobierno ha asumido el crimen del comunero mapuche con seriedad política, que reconoce irregularidades en protocolos y procedimientos mal implementados desde Carabineros. "Claramente ahí hay que marcar una diferencia porque por un lado uno tiene las responsabilidades policiales, que entiendo que al menos la institucionalidad de Carabineros tendrá que asumir en su minuto (y por otro lado) creo que muy oportunamente se ha asumido la responsabilidad política del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, encargado de la seguridad pública, en la figura del ministro Chadwick".

"No podemos permitir que la izquierda nos pautee"

Respecto al actuar de la oposición al interpelar al ministro Chadwick por su manejo de la crisis en La Araucanía, la diputada Aracely Leuquén sostuvo que "la figura del ministro Chadwick ha sido tremendamente positiva, poderosa y al mismo tiempo de mucho liderazgo".

A ello, agregó que "no podemos permitir que la izquierda nos pautee, bien por el gesto generoso del ex intendente (Luis) Mayol de dar un paso al lado y presentar su renuncia, pero esto no se va a resolver con la salida de un intendente. Pasó con el ex intendente (Francisco) Huenchumilla (DC) y hoy con el intendente Mayol (...) Siento que el Gobierno no puede seguir permitiendo que la izquierda nos diga qué hacer o a qué personas sacar o a qué personas incorporar respecto al conflicto y la paz en La Araucanía".