“Son conversaciones privadas”: La esquiva respuesta de Piñera para explicar cómo le fue con Macron por Palma Salamanca

El Presidente Sebastián Piñera aseguró que en el marco de la cumbre de líderes del G20 que se celebra en Buenos Aires sostuvo un nuevo diálogo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, para abordar la situación de Ricardo Palma Salamanca.

Sin embargo, optó por el mutismo al ser consultado por el éxito de esta nueva gestión para conseguir el retorno a Chile del condenado por el homicidio del ex senador UDI Jaime Guzmán y quien se encuentra prófugo desde 1996.

" Las conversaciones entre los presidentes son privadas. Sí le puedo decir que conversé con el Presidente Macron en París, le envié una carta, él me la respondió y hemos vuelto a conversar en el día de hoy", fue la esquiva respuesta del gobernante chileno al ser consultado al respecto.

La apuesta de La Moneda y el oficialismo chileno –liderado en este tema por la UDI- es que Macron intervenga ante la decisión de la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y los Apátridas (Ofpra) que decidió otorgar el carácter de asilo político al ex frentista. En su momento, la Cancillería chilena citó al embajador francés en Santiago para entregarle una nota de protesta y luego reclamó por las declaraciones de un portavoz galo que puso en duda el Estado de Derecho vigente en el país.

Lea además- Abogado de Palma Salamanca: “Hay un intervencionismo del Poder Ejecutivo en una decisión soberana del Estado francés”

OMC y Guerra Comercial

En la rueda de prensa, el mandatario chileno además abogó por terminar con las "guerras comerciales" y fortalecer la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Consultado sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Piñera comentó que espera "buenas noticias en ese frente" y dijo que el mundo necesita un "comercio libre y abierto" que permita "recuperar la capacidad de crecer y de crear trabajos".

"Espero que las conversaciones entre Estados Unidos y China permitan hoy día, mañana o lo antes posible una buena noticia para el mundo, que es que se pongan de acuerdo en terminar con la guerra comercial y la guerra tarifaria, resolver las diferencias y volver por el camino del libre comercio", afirmó.

Piñera apuntó que la OMC está "estacada hace demasiado tiempo" y ni siquiera "tiene un mecanismo para resolver controversias".

"Por lo tanto, esta cumbre del G20 puede ser una gran oportunidad para buenas noticias en terminar con las guerras comerciales y en un compromiso firme y claro para modernizar y fortalecer la OMC", destacó.

Piñera dijo que el asunto estuvo hoy en la mesa de diálogo de los líderes del G20.

"Ahora, en la segunda etapa de esta cumbre del G20, esperamos pasar de las palabras a la acción, porque eso es lo que urge", indicó.

Consultado sobre la situación en Venezuela, el mandatario de Chile -país invitado al G20 por Argentina en 2018- dijo que este asunto no ha sido tratado en el G20, pero ratificó que en ese país "no hay democracia, no hay respeto por los derechos humanos ni separación de poderes".