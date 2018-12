Ex comandante en jefe de la FACh se lanza contra Piñera por críticas a cambio de mando

El ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Ricardo Ortega, se fue en picada contra el Presidente Sebastián Piñera por las críticas hacia la ceremonia del cambio de mando, cuyo monto fue de 438 millones de dólares.

Martínez consideró que el Presidente Piñera "se equivocó" y aseguró que "todo este gasto está considerado en el Presupuesto y los aviones no vienen a pasear".

En entrevista con La Segunda, el ex jefe de la FACh entre 2006 y 2010 sostuvo que "el Presidente me vio a mí cuando yo entregué la FACh con más aviones y no dijo nada. Ahora lleva casi un año de Presidente y si le molestaba esa cantidad de aviones pudo haber dicho hace ocho meses 'mire, yo no quiero que se haga esto' y se habría cumplido la orden".

Además, consultado por la reunión que de forma mensual realizan los ex comandantes en jefe de todas las ramas, Ortega dijo que la última se hizo "hace 15 días".

"No estábamos contentos para nada. No somos de izquierda ni de derecha, pero estamos viendo que nos están golpeando de manera brutal. No queremos ser usados para la patada y el combo".

Respecto a las críticas de Piñera, Ortega sostuvo que "puede ser que el Presidente no está grato, que quiere que se hagan las cosas de otra manera".

"El ministro de Defensa (Alberto Espiña) ha tratado de bajar el tono y poner las cosas en su justa proporción. El Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y si tiene algo que decir que lo haga en el ámbito que corresponda, pero estas demostraciones de poder hacen un flaco favor a la nación".

"El Presidente es un hombre muy ligado a las encuestas y cuando baja un par de puntos es una tragedia y vamos buscando alguna cosa que le pueda dar réditos rápido. Y le da a las Fuerzas Armadas porque no le pegan. No es justo, no me gusta que nos estén basureando", criticó.