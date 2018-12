Piñera abusa del libreto migrante y nuevamente sale a justificar su portazo al Pacto de la ONU

No una sino 4 veces el Presidente Sebastián Piñera ha salido esta semana a hablar en público para justificar su rechazo al Pacto Migratorio de la ONU. Este viernes, el Mandatario volvió a entregar una declaración en La Moneda, donde no se movió un ápice de lo que han sido sus palabras durante toda la semana.

En este sentido, insistió en que la decisión fue tomada tras un “profundo análisis (…) en resguardo del interés de nuestro país”, y volvió a criticar al Gobierno anterior señalando que tenía un “desorden alarmante” en materia de migración.

El Mandatario no aceptó preguntas de la prensa, por lo que no despejó si en la reunión de la ONU de la próxima semana en definitiva se rechazará de plano el documento o bien se abstendrá, que es otra de las alternativas que se barajan. Sólo señaló que “no adoptará el pacto de Marrakech, porque contradice algunos de los principios de nuestra política de migración".

La vocería de Piñera es la cuarta de la semana, luego que el lunes tuviera que salir en la tarde a precisar la posición del Gobierno tras los dichos matinales de su canciller Roberto Ampuero.

Luego, el miércoles, tras participar de la inauguración del año APEC 2019, el mandatario volvió a referirse al tema, ante el debate sobre si la migración es o no un derecho humano que desató contradicciones en el seno de su Gobierno. Tampoco sin aceptar preguntas, dijo que “en el tema de migración, la posición de Chile es simple y clara: toda persona tiene derecho a dejar o abandonar su país, pero también todo país tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio, y esos dos derechos a veces coinciden y a veces se contraponen”.

Ese mismo miércoles, desde una actividad en Talca -nuevamente- defendió su decisión de no sumarse al Pacto, ya que a su juicio entra en "contradicción" con los objetivos del país y planteó “yo quiero discutir la política de migración en Chile con los chilenos y no con los funcionarios internacionales". Además, en esa oportunidad, aprovechó de aplaudir el espaldarazo que le dio el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) para insistir en que el “acuerdo reduce o limita nuestra soberanía e incentiva la inmigración ilegal”.

Lea además: Migraciones: golpe a la palabra empeñada como Estado



Organización de la COP 25

La declaración de Piñera de hoy, si bien se ciñó al libreto de toda la semana, sí tuvo una novedad, porque anunció que Chile será sede de la próxima sede de la COP 25, la Conferencia Mundial del Cambio Climático encargada de implementar los objetivos del Acuerdo de París.

"Vamos a tener la responsabilidad de liderar y avanzar hacia un mejor control del cambio climático y calentamiento global, siguiendo los avances que se lograron en la COP 21 de Paris y COP 24 de Katowice (Polonia)", dijo el gobernante.

Nuestro país acogerá el evento luego que el gobierno de Brasil retiró su postulación, lo que coincide con la llegada a la Presidencia de Jair Bolsonaro quien ha cuestionado el Acuerdo de París. De hecho, su futuro canciller es Ernesto Araújo, un personero que cree que el cambio climático es una especie de gran conspiración internacional que “se ha utilizado para justificar el aumento del poder regulador de los Estados sobre la economía y el poder de las instituciones internacionales sobre los Estados nacionales y sus poblaciones”.

La organización de la cumbre representa así toda una paradoja de la política exterior piñerista tomando en cuenta su postura contraria a discutir sus políticas con “funcionarios internacionales” y dado que el Acuerdo de París impone a los Estados participantes que mantengan sus objetivos de reducción de emisiones, así como la puesta en marcha de políticas y medidas nacionales para alcanzar dichos objetivos.