Rector de la Usach por crisis de la Universidad del Pacífico: "No es el primer caso, y vienen más"

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, se refirió a la crisis financiera que enfrenta la Universidad del Pacífico. Al respecto sostuvo que "este no es el primer caso, y vienen más".

En entrevista con Emol TV, Zolezzi afirmó que la situación que vive la institución "es complicada y es un tema que a nosotros nos llega indirectamente porque como universidades del Estado tenemos una mirada de ver cómo ayudamos a resolver este problema".

"Este no es el primer caso, va a ser como el segundo o tercer caso y vienen más a continuación. Por lo tanto, si no nos preparamos para atender efectivamente a esos estudiantes, en el fondo ellos podrían decir claramente que 'hemos sido estafados'. Porque se prometió algo y no se cumplió", agregó.

En otro tema, el rector de la Usach también habló sobre los resultados de la prueba PSU y las brechas entre los colegios públicos y privados.

"El tema de la brecha no se resuelve cambiando la prueba necesariamente. Es probable que haya que hacer ajustes, pero el problema se resuelve yendo a la base resolviendo las inequidades que hay en la educación. Esto no se resuelve de hoy día a mañana cambiando la prueba", dijo.