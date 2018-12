Nueva polémica involucra a Boric: Kast reflota video del diputado con polera de Jaime Guzmán

Una nueva polémica en Twitter involucra al diputado Gabriel Boric y al ex candidato presidencial, José Antonio Kast, luego que este último publicara un video en el que el parlamentario del Movimiento Autonomista (MA) recibe una polera con una imagen de Jaime Guzmán con un disparo en la cabeza.

"Un café con el asesino (Ricardo Palma Salamanca), una polera con la imagen de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza. Esa es la izquierda radical que quiere gobernar Chile. Tenemos que trabajar mucho para evitarlo", publicó Kast en su cuenta de Twitter, junto al mencionado video.

Seguidamente, el líder del movimiento Acción Republicana publicó otro tuit: "¿Quieren hablar de incitación al odio? ¿Quieren hablar de negacionismo? ¿Quieren hablar de violencia? Pregúntenle a su diputado".

Ante esto, Boric respondió por medio de la misma red social: "Está circulando en redes pantallazo de entrevista del 2017 donde el conductor me regala una polera de Jaime Guzmán. Fue totalmente sorpresa y producto de ello mi reacción no fue la adecuada porque agradecí debiendo haberla rechazado. Como he dicho antes, condeno sin matices su asesinato".

Vale recordar que el parlamentario del Frente Amplio (FA) estuvo recientemente en el ojo del huracán, luego que se conociera que -junto a su par de RD, Maite Orsini- sostuvo una reunión en Francia con el asesino de Jaime Guzmán, Ricardo Palma Salamanca.