Huenchumilla por polémicos dichos de dirigenta de agricultores de Victoria: “Las cabezas calientes no contribuyen”

Hasta La Moneda llegó el senador DC Francisco Huenchumilla para sostener una reunión con el ministro del Interior Andrés Chadwick para abordar la situación de La Araucanía, marcada por el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca y los últimos hechos de violencia en la zona.

En la oportunidad, Huenchumilla fue consultado por los dichos de la vocera de los agricultores de Victoria, Gloria Naveillán, quien ha llevado la batuta de las críticas contra el Gobierno por su manejo del conflicto en la región.

A juicio del senador DC, "hay que bajar las pasiones y los dirigentes tienen la obligación de pensar con la cabeza para dar elementos de juicio que contribuyan a buscar una solución (…) Las cabezas calientes no contribuyen a eso”.

Gloria Naveillán fue entrevistada esta jornada en Radio Cooperativa, donde señaló que el Ejecutivo “se equivocó medio a medio en las decisiones que tomó respecto de Carabineros, porque les quitó el piso y los dejó sin posibilidades de actuar de manera segura como debía ser”. Es más, aseguró que la “muerte de Camilo Catrillanca no fue un homicidio”.

La dirigenta es la misma de un audio filtrado en donde acusa al Gobierno de ser “falto de pantalones, cobarde y maricón”. “Lo que ha hecho es entregarnos a nosotros en bandeja a cambio que (Alfredo) Moreno pueda sacar adelante su plan Impulso que no sirve para ninguna estupidez, más que beneficiar a mapuches violentos, porque eso es para lo único que sirve”, indica en el polémico mensaje.

La postura de la dirigenta local ha sido justificada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, quien también se reunió esta jornada con el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Hay que entender en la situación en que están ellos, Gloria Naveillán vive ahí en Victoria, en el corazón de los problemas, entonces hay una desesperación también porque se veía poco avance y espero que lo que hoy día nos ha dicho el ministro del Interior tenga alguna esperanza de que sea efectivo”, dijo el representante de la SNA.

Documento para La Moneda

Huenchumilla además aprovechó de entregar al jefe del gabinete su propuesta para La Araucanía, la misma que fue desechada por el Gobierno de Michelle Bachelet cuando era intendente.

“Ahí está a disposición. En el gobierno pasado yo entiendo que no lo leyeron y tomaron la decisión de pedirme la renuncia. Pero uno tiene que insistir cuando uno tiene claridad de lo que hay que hacer, a lo mejor con este gobierno me va mejor, no lo sé”, indicó.

A juicio del parlamentario DC, la situación actual es “de un compás de espera después de la trágica muerte de Camilo Catrillanca, estamos en un cierto silencio político, y espero que pronto el Gobierno diseñe una estrategia más allá de usar la fuerza pública, con un dialogo político que vaya al fondo de las causas”.

En este sentido, dijo que “el Plan Araucanía volvió a fojas cero, hay que rebobinar y plantearse en virtud de los nuevos escenarios como sigue esto”.