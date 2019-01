Provoste ingresó presentación al TC para defender incorporación de glosa en Presupuesto 2019 que autoriza utilizar los excedentes del Fondo Solidario a Ues del Cruch

La senadora Yasna Provoste junto con los rectores Vivaldi, Valle y Sanhueza ingresaron una presentación al Tribunal Constitucional para defender incorporación de glosa en Presupuesto 2019 que autoriza utilizar los excedentes del Fondo Solidario exclusivo de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch).

“Hemos concurrido al Tribunal Constitucional el día de hoy momento en que comienzan los alegatos frente al requerimiento que han hecho un conjunto de diputados de Chile Vamos para impedir que la universidades del Cruch puedan utilizar hasta el 30% de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario, indicación parlamentaria que se incorporó en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, que entrega flexibilidad solo por un año a las universidades del Cruch”, afirmó.

“Vamos a estar muy atentos a los alegatos y a la decisión del tribunal, porque de acogerse el requerimiento esto va a terminar siendo la protección y un buen negocio para los bancos, dado que hoy la ley obliga a las universidades a depositar estos excedentes en instrumentos bancarios, recibiendo una tasa de interés muy baja, sin embargo, las mismas universidades tienen que concurrir a esos mismo bancos a solicitar dinero para realizar por ejemplo ampliación de matrículas o mejoras en infraestructura pensando en sus estudiantes”, agregó Provoste.

Asimismo, la presidenta de la comisión de Educación indicó que llama poderosamente la atención que el gobierno se haya hecho parte en el requerimiento de Chile Vamos, para impedir que las universidades puedan utilizar el 30% de estos excedentes.

“Si el TC acogiera el requerimiento de los diputados de Chile Vamos, respaldado por el Gobierno, pierden las universidades, pierden las familias y pierden los estudiantes, y quienes ganan, gana la banca que va a seguir recibiendo estos recursos con bajísimos intereses”, puntualizó.

También, la legisladora comentó que es necesario avanzar en un país con más justicia y que la educación deje de ser un espacio para el mercado.

Por su parte, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, aclaró que “no hay ningún problema en utilizar fondos que duermen sin uso alguno. Si uno ha colocado muchas veces como argumento más posibilidades para que los jóvenes puedan estudiar y sabemos la situación de precariedad en la que deben subsistir muchas universidades. El presentar una solución vía presupuesto 2019, que no daña a nadie no afecta a nadie y es absolutamente compatible constitucionalmente. Es difícil de entender que no se recoja esta solución.

“Le pido a los parlamentarios de Chile Vamos que reconsideren porque de no ser así, no vemos cómo vamos a poder compatibilizar la situación legal que lleva la gratuidad con la situación presupuestaria. Y estamos ofreciendo una solución que no afecta a nadie” concluyó.